Перебийнис назначен замглавы МИД Украины

Перебийнис был послом Украины в Чехии с января 2017 года по июль 2022-го Фото: Ukrajinský Národní Dům / Facebook

Такое решение 29 июля принял Кабмин, сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме этого, Светлана Гринчук назначена заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции.



