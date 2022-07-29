Перебийнис назначен замглавы МИД Украины

Такое решение 29 июля принял Кабмин, сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кроме этого, Светлана Гринчук назначена заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции.
Перебийнис окончил Киевский государственный университет имени Шевченко. В МИД Украины работал с 1992 года.
Дипломат был назначен послом Украины в Латвии 10 мая 2015 года.
В январе 2017 года он стал послом Украины в Чехии. 9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Перебийниса с этой должности.