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Перебийнис назначен замглавы МИД Украины

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Перебийнис был послом Украины в Чехии с января 2017 года по июль 2022-го
Перебийнис был послом Украины в Чехии с января 2017 года по июль 2022-го
Фото: Ukrajinský Národní Dům / Facebook

Бывший посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис назначен заместителем министра иностранных дел Украины.

Такое решение 29 июля принял Кабмин, сообщил в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме этого, Светлана Гринчук назначена заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по европейской интеграции.


Контекст:

Перебийнис окончил Киевский государственный университет имени Шевченко. В МИД Украины работал с 1992 года.

Дипломат был назначен послом Украины в Латвии 10 мая 2015 года.

В январе 2017 года он стал послом Украины в Чехии. 9 июля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский уволил Перебийниса с этой должности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Чехия, МИД Украины, Евгений Перебийнис, Кабмин
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