Первым заместителем генпрокурора стал Говда, которого обвиняли в преследовании майдановцев

Первый зампрокурора Киева Роман Говда назначен первым заместителем генерального прокурора. Он уже был замом главы ГПУ при Викторе Шокине, а во время Революции достоинства, как утверждают активисты, занимался преследованием майдановцев.

9 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова представила коллективу Офиса генпрокурора своего первого заместителя – Романа Говду. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

С 30 апреля Говда занимал должность первого заместителя и исполняющего обязанности прокурора Киева.

В 2015 году он являлся заместителем тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, также работал прокурором Одесской области, с июля 2016-го по декабрь 2019 года был прокурором Киева.

Во времена президентства Виктора Януковича Говда возглавлял отдел Генеральной прокуратуры, который в период Революции достоинства "занимался преследованием майдановцев", писал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.