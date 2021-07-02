Песков заявил, что к встрече Путина и Зеленского не ведется никакой подготовки

В разговоре с журналистами Песков рассказал, что слова Зеленского о разности народов Украины и России "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

"Если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", – сказал Песков.