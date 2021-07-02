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Песков заявил, что к встрече Путина и Зеленского не ведется никакой подготовки

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Песков: Никакой подготовки к встрече Путина и Зеленского не ведется
Песков: Никакой подготовки к встрече Путина и Зеленского не ведется
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакой подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не ведется. Об этом он заявил 2 июля журналистам, сообщает российский "ТАСС".

В разговоре с журналистами Песков рассказал, что слова Зеленского о разности народов Украины и России "никак не укладываются в процесс подготовки встречи" лидеров.

"Если абстрагироваться от таких неудачных с нашей точки зрения заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", – сказал Песков.

Контекст:

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для "обсуждения проблем Донбасса" руководство Украины должно встречаться с главарями "ЛНР" и "ДНР", а "уже потом обсуждать их с представителями третьих стран", сказал он.

Представители украинской делегации в ТКГ считают, что президенту Украины не следует ехать на переговоры в Москву. В Киев приглашать Путина некорректно, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью итальянской газете La Repubblica, которое вышло 27 апреля, Зеленский сказал, что его встреча с Путиным могла бы пройти в Ватикане. "Это действительно идеальное место для диалога о мире", – убежден президент Украины. Перед этим Зеленский говорил, что его "волнует не место проведения, а содержание встречи".

30 июня Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским.

Путин и Зеленский встречались лично только раз – в декабре 2019 года в Париже на саммите лидеров стран нормандского формата.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский, президент, встреча
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