Петиция о запрете 5G в Украине набрала необходимое для рассмотрения число голосов

Президент Украины Владимир Зеленский должен дать ответ на петицию, в которой содержится требование запретить связь 5G якобы из-за ее отрицательного влияния на здоровье.

Фейк о том, что 5G-связь вызывает коронавирус, внезапно обрел популярность Фото: ЕРА

Электронная петиция с требованием запрета внедрения в Украине связи 5G из-за ее "крайне негативного влияния на здоровье" набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Петицию на сайте президента Украины зарегистрировала Юлиана Гордей 7 апреля. По состоянию на 6 июля она набрала 25 500 голосов при необходимых 25 000.

"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране", – говорится в тексте петиции.

Статус обращения – "ожидает рассмотрения": глава государства Владимир Зеленский, по закону, должен ответить на него.

5G – пятое поколение связи, которое действует на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G/IMT-Advance.

17 мая 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о внедрении 5G-связи в Украине.

Теория заговора о том, что вышки 5G-связи вызывают коронавирус, является одной из самых известных фейковых теорий о COVID-19, хотя нет никаких доказательств того, что радиоволны вредны для человека. Этот фейк обрел такую популярность, что в апреле в Британии начали поджигать 5G-вышки.

Европейский союз в июне обвинил Россию и Китай в причастности к масштабным кампаниям по дезинформации, развернутым в период пандемии COVID-19.