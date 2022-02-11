Под санкции СНБО попала копания "Витрина ТВ", способствующая трансляции российских телеканалов в Украине

"ООО "Витрина ТВ", которое зарегистрировано в городе Москва, набережная Пречистенская, 13/1. Это компания, которая предоставляет услуги для тех компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны. Она предоставляет услуги по трансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны. Санкции введены на пять лет", – рассказал он.

Также санкции ввели против строительной компании Liberton Star. По словам секретаря СНБО, эта компания уже находится под украинскими санкциями. Она была зарегистрирована в Одессе, но изменила место регистрации на Киев, а затем сменила и название.

"Мы второй раз против этой же компании ввели санкции", – добавил Данилов.