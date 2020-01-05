Показ мод в костеле Святого Николая решили не проводить после реакции посла Польши в Украине

По словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, от проведения показа мод в костеле Святого Николая в Киеве отказались, "учитывая позицию настоятеля". Намерением провести показ в костеле возмущался посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

В костеле Святого Николая в Киеве не будут проводить показ мод, так как настоятель храма выступил против проведения мероприятия. Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил в Facebook 4 января.

"Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, не будет. Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины, и действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля", – написал он.

Перед этим 4 января посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий возмутился в Twitter из-за планов украинского дизайнера Алены Серебровой провести показ мод в костеле.

Он опубликовал статью "Обозревателя" о том, что Сереброва в письме к Бородянскому попросила способствовать предоставлению помещения храма для показа ориентировочно в период с 15-го по 29 февраля.

"Показ мод в ограбленном большевиками и до сих пор не возвращенном киевском храме?" – заявил Цихоцкий.

Pokaz mody w zagrabionej przez bolszewików i dotychczas niezwróconej kijowskiej * wi * tyni? https://t.co/AY5AC1uOF2 — Bartosz Cichocki (@B_Cichocki) January 4, 2020

После того, как Бородянский сообщил, что показа не будет, посол Польши в Украине перепостил его сообщение в Facebook и написал: "Браво, господин министр!"

Костел Святого Николая – действующий римско-католический храм, построенный в 1899–1909 годах. В 1978 году по приказу правительства УССР здание переоборудовали под концертный зал для Республиканского дома органной и камерной музыки. Сейчас в помещении проводят службы для прихода святого Николая Римско-католической церкви. Национальный дом камерной и органной музыки использует его для концертов.