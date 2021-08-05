Полиция начала производство по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе. Мэр города заявил, что депутат его шантажировал

"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семенихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к столкновению присоединилась охрана Семенихина и прямо в зале произошла драка", – говорится в сообщении.
Семенихин записал видеообращение в Facebook, в котором заявил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью весь город".
По словам мэра Конотопа, Качура шантажировал его, угрожая "препятствовать его деятельности и инициировать открытие уголовных производств", если Семенихин "не будет ему подконтрольным".
Семенихин подчеркнул, что Качура, в частности, требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета "представителя фракции Зе".
В четверг, выступая на заседании горсовета, Качура обратил внимание на закрытие в Конотопе предприятий, в частности – мясокомбината и молокозавода, а местный хлебозавод, по словам нардепа, находится в плохом состоянии, писало Delo.ua.
"Почему депутаты к вам обращаются, а вы не решаете эти вопросы, блокируете решения, когда с обращением приходят представители партии "Слуга народа"?" – спросил Качура у Семенихина.
После этого нардеп поставил перед мэром города бутылку с мутной жидкостью. Качура сказал, что ее набрали из крана в Конотопе.
"Господин Качура, я предлагаю вам немного отрезвиться нашей конотопской водичкой и прийти немного в себя", – сказал мэр Конотопа и выплеснул воду на депутата, который сидел рядом.
Представитель партии "Свобода" Артем Семенихин победил на повторных выборах городского головы Конотопа, которые прошли 24 января. По информации территориальной избирательной комиссии, за Семинихина проголосовало 40,3% избирателей (7474 голоса).
В 2015–2018 годах Семенихин уже был мэром Конотопа.