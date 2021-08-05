Полиция начала производство по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе. Мэр города заявил, что депутат его шантажировал

"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семенихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к столкновению присоединилась охрана Семенихина и прямо в зале произошла драка", – говорится в сообщении.

Семенихин записал видеообращение в Facebook, в котором заявил, что Качура спровоцировал его, "поливая грязью весь город".

По словам мэра Конотопа, Качура шантажировал его, угрожая "препятствовать его деятельности и инициировать открытие уголовных производств", если Семенихин "не будет ему подконтрольным".

Семенихин подчеркнул, что Качура, в частности, требовал, чтобы он подал в качестве кандидата на должность секретаря Конотопского горсовета "представителя фракции Зе".