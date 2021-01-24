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В ряде областей Украины проходят повторные выборы

В городе Конотоп Сумской области проходят повторные выборы мэра. Их назначили после того, как 16 ноября стало известно, что победивший на выборах Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19.

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25 октября 2020 года по всей территории Украины прошли местные выборы
25 октября 2020 года по всей территории Украины прошли местные выборы
Фото: depositphotos.com

24 января в Украине проходят повторные местные выборы. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

В 13 областях выбирают депутатов городских (один человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов.

Также проходят выборы глав Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов, отмечает "Укринформ".

Кроме того, в городе Конотоп Сумской области проходят выборы мэра. Их назначили после того, как 16 ноября стало известно, что победивший на выборах Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19.

25 октября 2020 года по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Теги: Украина, Конотоп, местные выборы
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