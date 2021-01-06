ЦИК Украины планирует в конце марта провести местные выборы в прифронтовых районах Донбасса

В перечень территориальных общин, где планируют в марте провести местные выборы, вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Донецкой области и восемь – Луганской области.

Украинская Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской облгосадминистрациям по поводу организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года на отдельных территориях этих областей. Об этом говорится на сайте ЦИК 5 января.

В перечень территориальных общин, где планируют повести выборы, вошли 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Решение по организации выборов в отдельных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей должно быть принято не позднее 17 января 2021 года.

При этом, как отметили в ведомстве, ЦИК не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения надлежащей безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

"Вместе с тем, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам Украины реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями", – говорится в сообщении.

15 июля прошлого года Верховная Рада Украины назначила на 25 октября выборы депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских голов. При этом в ряде прифронтовых территориальных общин выборы не состоялись.