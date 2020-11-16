Умер новоизбранный мэр Конотопа. СМИ пишут, что он болел COVID-19

Александр Луговой, которого на местных выборах 31 октября избрали мэром Конотопа Сумской области, боролся с коварной болезнью, сообщил нардеп Игорь Молоток.

Александр Луговой, которого на местных выборах 31 октября избрали мэром Конотопа Сумской области, скончался, сообщил в Facebook нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Молоток (его избрали в Раду по 160-му одномандатному округу с центром в Конотопе).

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой", – написал нардеп.

Он не уточнил, с какой болезнью боролся Луговой.

15-го, 23-го и 31 октября Луговой писал в Facebook, что болеет и госпитализирован, но тоже не уточнял диагноз. SumyToday пишут, что у него был подтвержден COVID-19.

"Состояние моего здоровья стабилизировалось и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп. Спасибо всем за доверие и поддержку. Ценю каждого. Предвыборный процесс 2020-го был нелегким для меня в связи с болезнью, но слава богу, все обошлось", – отмечал Луговой в одном из последних постов.

Луговой баллотировался в мэры Контопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей.