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Умер новоизбранный мэр Конотопа. СМИ пишут, что он болел COVID-19

Александр Луговой, которого на местных выборах 31 октября избрали мэром Конотопа Сумской области, боролся с коварной болезнью, сообщил нардеп Игорь Молоток.

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За Лугового на выборах мэра Конотопа отдали голоса более 37% избирателей
За Лугового на выборах мэра Конотопа отдали голоса более 37% избирателей
Фото: Олександр Луговий / Facebook

Александр Луговой, которого на местных выборах 31 октября избрали мэром Конотопа Сумской области, скончался, сообщил в Facebook нардеп от группы "За майбутнє" Игорь Молоток (его избрали в Раду по 160-му одномандатному округу с центром в Конотопе). 

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так... Вечная память и вечный покой", – написал нардеп. 

Он не уточнил, с какой болезнью боролся Луговой. 

https://www.facebook.com/igor.molotok/posts/1753597781462858

15-го, 23-го и 31 октября Луговой писал в Facebook, что болеет и госпитализирован, но тоже не уточнял диагноз. SumyToday пишут, что у него был подтвержден COVID-19. 

"Состояние моего здоровья стабилизировалось и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп. Спасибо всем за доверие и поддержку. Ценю каждого. Предвыборный процесс 2020-го был нелегким для меня в связи с болезнью, но слава богу, все обошлось", – отмечал Луговой в одном из последних постов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=401120387938968&id=100041230304870

Луговой баллотировался в мэры Контопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей. 

Теги: смерть, Конотоп, болезнь, Игорь Молоток, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, мэр
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