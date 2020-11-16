Самая высокая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Черновицкой и Житомирской областях – Минздрав

По данным Минздрава Украины, средняя заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет за последние 14 дней по стране 376,8 на 100 тыс. населения.

Ни в одном регионе Украины нет заболеваемости, достаточной для смягчения карантина Фото: ЕРА

В Украине самая высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней на 100 тыс. населения зафиксирована в Черновицкой и Житомирской областях. Об этом свидетельствуют индикаторные показатели, опубликованные 16 ноября Министерством здравоохранения.

При максимально допустимом для смягчения карантина в регионе показателе в 40 Черновицкая область имеет 650,3, а Житомирская – 621,8.

Ни один из регионов Украины (данные об оккупированных территориях отсутствуют) не имеет достаточно низкой заболеваемости, лучше всего ситуация в Кировоградской области – 113,5.

Средний показатель по стране составляет, по данным Минздрава, 376,8 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 16 ноября в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 545 689 случаях, из них 9832 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9697 пациентов с COVID-19, выздоровело 244 197 человек.