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Самая высокая заболеваемость COVID-19 зафиксирована в Черновицкой и Житомирской областях – Минздрав

По данным Минздрава Украины, средняя заболеваемость коронавирусной инфекцией составляет за последние 14 дней по стране 376,8 на 100 тыс. населения.

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Ни в одном регионе Украины нет заболеваемости, достаточной для смягчения карантина
Ни в одном регионе Украины нет заболеваемости, достаточной для смягчения карантина
Фото: ЕРА

В Украине самая высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией за последние 14 дней на 100 тыс. населения зафиксирована в Черновицкой и Житомирской областях. Об этом свидетельствуют индикаторные показатели, опубликованные 16 ноября Министерством здравоохранения.

При максимально допустимом для смягчения карантина в регионе показателе в 40 Черновицкая область имеет 650,3, а Житомирская – 621,8.

Ни один из регионов Украины (данные об оккупированных территориях отсутствуют) не имеет достаточно низкой заболеваемости, лучше всего ситуация в Кировоградской области – 113,5.

Средний показатель по стране составляет, по данным Минздрава, 376,8 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 16 ноября в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили в 545 689 случаях, из них 9832 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончались 9697 пациентов с COVID-19, выздоровело 244 197 человек.

Теги: эпидемия, Житомирская область, Черновицкая область, Минздрав, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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