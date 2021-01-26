Мэром Конотопа избран кандидат от "Свободы" – ЦИК

Кандидат от партии "Свобода" Артем Семенихин набрал 40,3% голосов на выборах мэра Конотопа Сумской области.

Мэром Конотопа Сумской области избран представитель партии "Свобода" Артем Семинихин. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия Украины 26 января в Facebook.

По информации территориальной избирательной комиссии, за Семинихина проголосовало 40,3% избирателей (7474 голоса).

24 января в Конотопе прошли повторные выборы городского головы, после того как в ноябре 2020 года стало известно, что победивший на выборах мэра Александр Луговой умер от осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.

Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей. Тогда второе место занял Семенихин (31,87%).

В 2015–2018 годах Семенихин уже был городским головой Конотопа.