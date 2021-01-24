В Конотопе на повторных выборах мэра явка составила 30,8%

24 января на повторных выборах мэра Конотопа Сумской области проголосовало 18 516 человек, сообщило общественное движение "Чесно".

В Конотопе Сумской области 24 января прошли повторные выборы мэра после того, как победитель Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19. Явка составила 30,8%. Об этом сообщило общественное движение "Чесно" на своей странице в Facebook.

За мэра города Конотоп сегодня проголосовали 18 516 человек, сообщили в организации.

24 января также в 13 областях выбирали: депутатов городских (один человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов; глав Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

16 ноября 2020 года стало известно, что победивший на выборах мэра города Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19.

15-го, 23-го и 31 октября Луговой писал в Facebook, что болеет и госпитализирован, но не уточнял диагноз. Издание SumyToday сообщало, что у него был подтвержден коронавирус.

Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей. Второе место занял действующий городской голова, кандидат от "Свободы" Артем Семенихин (31,87%).