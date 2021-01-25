В Конотопе на выборах мэра побеждает представитель "Свободы" Семенихин

Кандидат в мэры Конотопа Сумской области от партии "Свобода" Артем Семенихин заявил о своей победе на повторных местных выборах, которые прошли 24 января.

На повторных выборах мэра Конотопа Сумской области побеждает представитель партии "Свобода" Артем Семенихин. Об этом сообщило общественное движение "Чесно".

По состоянию на утро 25 января в Конотопе все участки, кроме одного, который уточняет протоколы, уже сдали документы в территориальную избирательную комиссию, говорится в сообщении.

Семенихин на своей странице в Facebook уже заявил о победе на выборах.

"Победа. Спасибо, мой Конотоп. P.S. Без моей команды и побратимов это было бы нереально", – заявил он.

Его поздравил лидер "Свободы" Олег Тягнибок в своем Telegram-канале.

"По нашему параллельному подсчету отрыв от второго места – более 1 тыс. голосов. Семенихин второй раз избран городским головой Конотопа Сумской области. Община, спасибо за доверие", – написал он.

Семенихина уже избирали мэром в 2015 году. Но он не имел поддержки большинства депутатского корпуса и его отстраняли от должности двумя третями голосов. Семенихин восстанавливался в должности по решению суда, сообщает общественное движение.

По данным движения, явка в день голосования в Конотопе составила 30,8% (18 516 человек).

24 января в Конотопе прошли повторные выборы городского головы, после того как в ноябре 2020 года стало известно, что победивший на выборах мэра города Александр Луговой умер от осложнений, связанных с COVID-19.

15-го, 23-го и 31 октября Луговой писал в Facebook, что болеет и госпитализирован, но не уточнял диагноз. Издание SumyToday сообщало, что у него был подтвержден коронавирус.

Луговой баллотировался в мэры Конотопа как самовыдвиженец, данные Центризбиркома свидетельствуют о том, что он получил 37,34% голосов избирателей. Тогда второе место занял Семенихин (31,87%).