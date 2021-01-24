ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Не хватает документов. Рада не может назначить выборы мэра Харькова

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов не прислал двух из трех необходимых парламенту документов для назначения внеочередных выборов мэра. Об этом стало известно из служебной записки управления по связям с местными органами власти Верховной Рады.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кернес умер 16 декабря 2020 года
Кернес умер 16 декабря 2020 года
Фото: Геннадий Кернес / Facebook

В Верховной Раде смогут рассмотреть вопрос о назначении внеочередных выборов городского головы Харькова, когда получат все необходимые документы. Об этом 24 января сообщило Общественное.

Секретарь горсовета Игорь Терехов не прислал двух из трех необходимых. Для рассмотрения вопроса не хватает двух документов: копии свидетельства о смерти городского головы, заверенной печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

Журналисты узнали об этом из служебной записки управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления за подписью руководительницы управления Валентины Рудковской. Общественному документ предоставил нардеп от фракции "Голос", заместитель председателя парламентского комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Роман Лозинский.

"Согласно п. 1 ч. 11 ст. 79 закона Украины "О местном самоуправлении в Украине, "полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно, а соответствующее лицо освобождается от должности в случае смерти со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт", – объяснили в ВР.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Внеочередные выборы мэра Харькова должны провести в связи со смертью в декабре прошлого года избранного городского головы Геннадия Кернеса. Он выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова Терехов будет исполнять до тех пор, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Теги: Украина, Харьков, выборы, горсовет, Игорь Терехов, Роман Лозинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова Собчак
Пугачева подписалась на Навального в Instagram и отписалась от Киркорова – Собчак
Алина ГРЕЧАНАЯ
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
"Время идет на дни". Бабкину диагностировали редкостное заболевание глаз
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе
  Никитюк: В семь лет я носила продавать овощи-фрукты, пока мама с папой были на заводе G
Дмитрий ГОРДОН
Верещук отметила 17-летие сына
Верещук отметила 17-летие сына
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  Клуни рассказал, как и почему напился накануне съемок. Видео
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Все, что когда-либо будет, уже было". Фиолетовый наряд Харрис на инаугурации заставил поклонников "Симпсонов" вновь заговорить о пророчествах мультсериала
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
  "Шум". Группа Go-A снялась в новом клипе в защитных костюмах. Видео
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня
Никитюк: После съемок в "Орел и решка" у меня был курс гидазепама, потому что прямо срывало меня G
Дмитрий ГОРДОН
"Легко готовить легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
"Легко готовить – легко есть!". Эктор Хименес-Браво поделился рецептом пирога
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
Брежнева показала младшую дочь в шубе до пят
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
"Мы похожи?" Ани Лорак показала селфи с братом
Квинта показал небритого Винника
Квинта показал небритого Винника
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
"Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
Подкопаева и Ани Лорак встретились в Киеве при свечах. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS