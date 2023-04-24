Политолог Кочетков: В Украине точно просыпается политика. Дважды премьер и политик с опытом Тимошенко имеет шансы

"В Украине точно просыпается политика. Потому что некоторые читатели начали спрашивать, что произошло, почему я отвернулся от Юлии Тимошенко, которую в свое время активно поддерживал, и не вспоминаю ее в своих сообщениях? Во-первых, не отвернулся. Во-вторых, во время войны о политиках, кроме власти, вообще почти не писал. Но поскольку весна и надежда на победу, почему нет? Так вот, президентские выборы 2010 года наблюдал изнутри. Могу констатировать, что именно тогда Украина выбрала сценарий, приведший к этой войне. Если бы не измена так называемому патриотическому лагерю во главе с Виктором Ющенко, то Виктор Янукович не стал бы президентом", – отметил он.

По мнению политолога, если бы в 2010 году во втором туре украинцы выбрали не Януковича, а Тимошенко, Россия могла бы и не развязать войну.

"Не сложилась бы ситуация, требовавшая Майдана, а затем не было бы переходного периода безвластия, которым воспользовался Кремль, аннексировав Крым. Что фактически и юридически было началом войны. Затем мы выбрали Петра Порошенко, которого Кремль назвал "лучшим выбором Украины". Кто-то сомневается, что, в отличие от Порошенко, ЮВТ никогда бы не стала партнерствовать с [кумом президента РФ Владимира Путина, бывшим украинским нардепом от ОПЗЖ] Виктором Медведчуком, который является ее личным врагом? После того, что выделывал в должности "системный политик" Порошенко, появление и победа нового лица в виде Владимира Зеленского были гарантированы", – считает Кочетков.

Он добавил, что "Новый курс" Тимошенко, предлагавший политическую, социальную и экономическую реформу страны, прошел для украинского общества практически незамеченным.

"Любые выборы в Украине возможны только после победы. Понятно, что наилучшие шансы на них будут у действующего президента Зеленского. Но я не уверен, что он пойдет на второй срок. Потому что это будет означать поменять мировое признание человека, мобилизовавшего цивилизованные страны в поддержку Украины, на рутинную невзрачную работу над восстановлением экономики и разрушенного войной. Да и вообще Украина такая, что здесь жестко критикуют даже победителей. Особенно когда есть за что. Как дважды премьер и политик с опытом Тимошенко при таком раскладе имеет шансы. И ее "Новый курс" – тоже. Посмотрим, мимо нас это точно не пройдет", – резюмировал эксперт.