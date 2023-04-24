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Политолог Кочетков: В Украине точно просыпается политика. Дважды премьер и политик с опытом Тимошенко имеет шансы

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Сейчас Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде
Сейчас Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде
Фото: ba.org.ua

Выборы в Украине возможны только после победы, и экс-премьер-министр, нардеп и лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко имеет шансы на них, заявил в своем Facebook политолог Александр Кочетков.

"В Украине точно просыпается политика. Потому что некоторые читатели начали спрашивать, что произошло, почему я отвернулся от Юлии Тимошенко, которую в свое время активно поддерживал, и не вспоминаю ее в своих сообщениях? Во-первых, не отвернулся. Во-вторых, во время войны о политиках, кроме власти, вообще почти не писал. Но поскольку весна и надежда на победу, почему нет? Так вот, президентские выборы 2010 года наблюдал изнутри. Могу констатировать, что именно тогда Украина выбрала сценарий, приведший к этой войне. Если бы не измена так называемому патриотическому лагерю во главе с Виктором Ющенко, то Виктор Янукович не стал бы президентом", – отметил он. 

По мнению политолога, если бы в 2010 году во втором туре украинцы выбрали не Януковича, а Тимошенко, Россия могла бы и не развязать войну.

"Не сложилась бы ситуация, требовавшая Майдана, а затем не было бы переходного периода безвластия, которым воспользовался Кремль, аннексировав Крым. Что фактически и юридически было началом войны. Затем мы выбрали Петра Порошенко, которого Кремль назвал "лучшим выбором Украины". Кто-то сомневается, что, в отличие от Порошенко, ЮВТ никогда бы не стала партнерствовать с [кумом президента РФ Владимира Путина, бывшим украинским нардепом от ОПЗЖ] Виктором Медведчуком, который является ее личным врагом? После того, что выделывал в должности "системный политик" Порошенко, появление и победа нового лица в виде Владимира Зеленского были гарантированы", – считает Кочетков.

Он добавил, что "Новый курс" Тимошенко, предлагавший политическую, социальную и экономическую реформу страны, прошел для украинского общества практически незамеченным.

"Любые выборы в Украине возможны только после победы. Понятно, что наилучшие шансы на них будут у действующего президента Зеленского. Но я не уверен, что он пойдет на второй срок. Потому что это будет означать поменять мировое признание человека, мобилизовавшего цивилизованные страны в поддержку Украины, на рутинную невзрачную работу над восстановлением экономики и разрушенного войной. Да и вообще Украина такая, что здесь жестко критикуют даже победителей. Особенно когда есть за что. Как дважды премьер и политик с опытом Тимошенко при таком раскладе имеет шансы. И ее "Новый курс" – тоже. Посмотрим, мимо нас это точно не пройдет", – резюмировал эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0A6JAmDsMJuTgy3aPSJoM1dwiMBtA5cy5Rurw99yGe334gKK6x38Y8rXqNYTESBvhl&id=100007508473639

Контекст:

Тимошенко с 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года занимала должность премьер-министра Украины.

В 2010-м, 2014-м и 2019 годах Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года, во время президентства Януковича, была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл "газовое дело" Тимошенко.

Сейчас Тимошенко возглавляет фракцию партии "Батьківщина" в Верховной Раде.

Теги: Юлия Тимошенко, выборы, Владимир Зеленский, война России против Украины, Александр Кочетков, победа
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