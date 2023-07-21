Политолог Загородний: Угольный "смотрящий" Кропачев возвращается на государственные шахты

"Появилась информация о том, что угольный "смотрящий" Виталий Кропачев возвращается на схемы контроля государственных шахт. Фактически Банковая его снова ставит руководить угольной отраслью. По моей информации, определенные лица из Офиса президента и группа заместителей в Минтопэнерго лоббируют возвращение Кропачева "смотрящим" на уголь. Кропачев уже ставит своих людей на [должности] директоров государственных шахт и решает, кто с кем будет подписывать договоры поставок и обслуживания", – написал политолог.

Он заявил, что при кураторстве Кропачева в 2017–2019 годах из государственной угольной промышленности были вымыты миллиарды гривен, а сами шахты доведены до остановки.

"Мы даже стояли перед угрозой блэкаута за год до Великой войны. Речь идет о том самом Кропачеве, который в свое время перекупил у [сына экс-президента Украины Виктора] Януковича-младшего угольные активы и заставил экс-нардепа регионала [Игоря] Гуменюка продать ему суперприбыльную ООО, которая контролирует шахту "Краснолиманскую". Как пишет [политолог] Виталий Кулик, ООО Кропачева паразитирует на ГП "Краснолиманская". Схема так построена, что ООО пользуется всеми активами ГП, бесплатно осуществляет работы и не дает зарабатывать ГП. При этом само госпредприятие убивается. Интерес Кропачева в предоставлении доступа ГП к его собственным запасам угля отсутствует вообще, так как тогда ГП начнет работать на себя, а пласты Кропачева, напротив, будут простаивать", – отметил Загородний.

По его информации, целью Кропачева всегда было построение частной монополии, которая контролировала бы государственные шахты, обогатительные фабрики и ПАО "Центрэнерго".

"Замкнутый цикл. Схема, которая сделала бы невозможным выбивание из игры самого Кропачева при любых политических переменах. "Центрэнерго" в общем объеме производства электроэнергии Украины имеет долю около 8%, в структуре тепловой генерации – около 18%. Оно потребляет уголь. "Центрэнерго" поддерживает и регулирует энергобаланс страны, обеспечивает стабильность работы энергосистемы и предотвращает веерные отключения света. Тот, кто контролирует "Центрэнерго", имеет "золотую акцию" в энергетике. Он игрок. С ним ведутся политические переговоры. Несколько раз Кропачев приближался к приватизации "Центрэнерго", но пока все было бесполезно", – объяснил политолог.

Загородний считает, что Кропачев не оставил попыток установления контроля над "Центрэнерго".

"Бизнес-структуры Кропачева уже давно получают прибыль за счет убытков государственного сектора экономики. Открытые уголовные производства по деятельности компаний Кропачева не слишком сдерживают распространение его собственного влияния в угольной отрасли. Возникает вопрос: сколько на Банковой и в Минэнерго получают за крышевание Кропачева (мы же догадываемся, кто эти люди)? Понимают ли в Офисе президента и сам [президент Украины Владимир] Зеленский, что "смотрящие" уничтожают углепром, а не "повышают его эффективную работу"? Осознают ли, что еще несколько лет "схематоза" Кропачева и от угольных госшахт ничего не останется и мы будем полностью зависимы от импортного дорогого угля?" – резюмировал он.