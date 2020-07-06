Политолог Золотарев: Две киевских клиники при поддержке Киевсовета и Степанова нашли способ обойти медреформу

Центр микрохирургии глаза и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины планируют передать под управление Министерства здравоохранения, а не создавать некоммерческие коммунальные предприятия, как это предусмотрено реформой здравоохранения, сообщил глава Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Руководитель Центра развития местного самоуправления и местных инициатив "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил в Facebook о готовящейся "спецоперации" по передаче Киевской городской клинической офтальмологической больницы "Центр микрохирургии глаза" и Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины под управление Министерства здравоохранения.

"В ближайшие дни Киев может потерять два крупных специализированных медицинских центра. Руководство учреждений, заручившись поддержкой некоторых депутатов Киевсовета и министра здравоохранения Степанова, нашло способ обойти медреформу и сохранить полный контроль над своими центрами. Такая себе скрытая приватизация, но под эгидой спасения уникальных клиник", – написал он.

До 1 апреля эти клиники, как и все медучреждения Украины, должны были изменить свой статус на некоммерческие коммунальные предприятия, после чего заключить контракты с Национальной службой здоровья (НСЗУ) о финансировании по принципу "деньги ходят за пациентом". Данный порядок действий предусмотрен медреформой и позволяет обеспечить максимальную прозрачность финансирования медучреждений. Однако клиники статус не изменили и контракты с НСЗУ не подписали, из-за чего медперсонал с апреля не получает зарплату.

По данным Золотарева, в ситуацию вынужден был вмешаться Кабинет Министров, который распорядился обеспечить финансирование без контрактов, но с условием закончить все бюрократические процедуры до конца года.

Однако, как утверждает эксперт, переход на полную прозрачность, при которой пациентам не придется "благодарить" врачей, не входит в планы главврача Центра микрохирургии глаза Любови Денисюк и директора Центра репродуктивной медицины Вячеслава Каминского. Они якобы уже договорились с некоторыми депутатами Киевсовета и министром здравоохранения Максимом Степановым о передаче их клиник под управление Минздрава. Проект соответствующего постановления Киевсовета уже разработан.

"По сути это будет означать, что клиники станут частными вотчинами своих главврачей, которые получат финансирование из госбюджета и возможность практически бесконтрольно вести бизнес, а Киев, который за последние годы влил в клиники миллионы гривен на модернизацию и покупку оборудования, останется ни с чем", – пишет Золотарев.