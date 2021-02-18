"Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко". Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала "Прямий"

Єбать, це не жарт, вони реально радіють тому, що Порошенко забрав свій канал у пряму власніть з власності Макеєнка. Того самого Макеєнка, який до речі під час Майдану брав участь на стороні Януковича і голосував за диктаторські закони 16 січня. Сука, свято пиздець. Йобнуті нахуй. pic.twitter.com/0LZIMfeA5j