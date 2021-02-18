"Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко". Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала "Прямий"

Накануне заседания СНБО, на котором, по слухам, могут быть введены санкции против собственника телеканала "Прямий", экс-нардепа Владимира Макеенко, пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил покупку телеканала.
В интернете активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" публикует подборку постов с реакциями пользователей соцсетей.
Сам Порошенко в Facebook обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, завтра на СНБО можно ввести санкции против "террориста" Порошенко!"
Большинство шуток посвящены тому, что телеканал связывали с Порошенко задолго до официальной покупки. Некоторые смеются над "сюрпризом" Зеленскому.
Покупка телеканала Прямой у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко.— Старшина В * Засадε (@SirAndrosPaphos) February 18, 2021
Покупатель и продавец отчаянно, до хрипоты торговались, врали и пытались наебать друг друга.
Оба остались недовольны результатом, не дожали.
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* Петро Порошенко одружився з депутаткою Київради Мариною Порошенко *— неможливо (@your_melanie) February 18, 2021
О как! Порошенко придбав телеканал “Прямий”. Коли тобі обіцяли буцегарню, але дають шанс виправитися)— Kostenko_Inna (@InYv_Sergienko) February 18, 2021
Тепер час викупити назад Липецьку фабрику.— пан В'ячеслав Рушник (@slavapolotence) February 18, 2021
З нетерпінням чекаю на посиденьки РНБО завтра і на їх спроби розпетляти промблему, яку їм створив Порошенко сьогодні. А скільки айкосів буде викурено цієї ночі...— Odoacer (@Noumen_11) February 18, 2021
Есть и более серьезные посты – пользователи анализируют ситуацию и эмоционально реагируют на нее.
Єбать, це не жарт, вони реально радіють тому, що Порошенко забрав свій канал у пряму власніть з власності Макеєнка. Того самого Макеєнка, який до речі під час Майдану брав участь на стороні Януковича і голосував за диктаторські закони 16 січня. Сука, свято пиздець. Йобнуті нахуй. pic.twitter.com/0LZIMfeA5j— пан В'ячеслав Рушник (@slavapolotence) February 18, 2021