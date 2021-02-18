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ПОЛИТИКА

"Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко". Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала "Прямий"

Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко официально назвал себя собственником телеканала "Прямий". Пользователи соцсетей отреагировали молниеносно.

"Порошенко сам купил у себя канал", "Зеленский сегодня будет плохо спать" от пользователей соцсетей "досталось" обоим президентам и прошлому, и нынешнему
"Порошенко сам купил у себя канал", "Зеленский сегодня будет плохо спать" – от пользователей соцсетей "досталось" обоим президентам – и прошлому, и нынешнему
Коллаж: Дмитрий Коваленко / Facebook

Накануне заседания СНБО, на котором, по слухам, могут быть введены санкции против собственника телеканала "Прямий", экс-нардепа Владимира Макеенко, пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил покупку телеканала

В интернете активно отреагировали на это событие. "ГОРДОН" публикует подборку постов с реакциями пользователей соцсетей.

Сам Порошенко в Facebook обратился к президенту Владимиру Зеленскому: "Владимир Александрович, завтра на СНБО можно ввести санкции против "террориста" Порошенко!" 

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/903802853792693/

Большинство шуток посвящены тому, что телеканал связывали с Порошенко задолго до официальной покупки. Некоторые смеются над "сюрпризом" Зеленскому.

https://www.facebook.com/shashkova.maryna/posts/5091667360906185

https://www.facebook.com/roman.nekravets/posts/3742711495796577

https://www.facebook.com/dmitro.raimov/posts/4163297230361305

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10161022361866164

https://www.facebook.com/petrimazepa/posts/1654956851376424

https://www.facebook.com/galina.blinova.9883/posts/766670747323004

Есть и более серьезные посты – пользователи анализируют ситуацию и эмоционально реагируют на нее.

https://www.facebook.com/a.vigirinskiy/posts/2510797702548187

https://www.facebook.com/k.kobernik/posts/10226283890754656

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/3689521677783994

Теги: СМИ, Петр Порошенко, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, соцсети, Прямий, продажа, соцсеть
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