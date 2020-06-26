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"Посадки ждут не только проворовавшихся предшественников". В ОПУ прокомментировали задержание главы Кировоградской ОГА

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов заявил, что власти хотят независимого расследования ситуации в Кировоградской ОГА – ее глава Андрей Балонь накануне был задержан по подозрению в получении взятки.

Трофимов: Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь ответишь по закону
Трофимов: Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь – ответишь по закону
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Офис президента Украины заинтересован в независимом расследовании фактов возможной коррупции в Кировоградской областной государственной администрации, заявил 26 июня в Telegram первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов.

"Перезагрузка, которая стала возможной при президенте Владимире Зеленском, дала шанс на реальное обновление власти. Не хочу давать оценок ситуации с главой Кировоградской облгосадминистрации [Андреем Балонем]. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании. Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и главы ОГА: нарушаешь – ответишь по закону. Все все видят!" – заявил Трофимов. 

Он заверил, что у власти "нет любимчиков или избранных".

"Все равны перед законом. Исключений не будет. Так что лучше даже не пытаться играть в такие игры за спиной президента", – отметил чиновник. 

Трофимов подчеркнул, что "посадки ждут не только проворовавшихся предшественников, но и нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому".

"В этом мы отличаемся от предыдущей власти. Неприкасаемых нет и не будет", – написал чиновник.  

По данным Национального антикоррупционного бюро, 25 июня при получении незаконного вознаграждения были задержаны председатель одной из областных государственных администраций и должностное лицо этой же ОГА. Общая сумма взятки, которую требовали чиновники, составляет 1,8 млн грн. В НАБУ сообщили, что первый транш в 100 тыс. грн они получили в июне 2020 года, во время передачи второго – 250 тыс. грн – их поймали с поличным.

В бюро не сообщили, о какой области идет речь, но местные СМИ писали, что 25 июня был задержан глава Кировоградской ОГА. 

Зеленский назначил Балоня председателем Кировоградской облгосадминистрации 11 ноября 2019 года. 25 июня 2020 года, в день задержания, Кабинет Министров согласовал его увольнение с должности.  

Ранее Балонь работал в органах внутренних дел во Львовской, Житомирской и Полтавской областях, был заместителем главы Херсонской ОГА. 

Теги: коррупция, Кировоградская область, Владимир Зеленский, НАБУ, Сергей Трофимов, Офис президента Украины, Кировоградская ОГА, Андрей Балонь
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