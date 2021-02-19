Посол Франции объяснил, почему Макрон говорил о необходимости диалога с РФ

Канал коммуникации с Россией должен оставаться открытым, но вести диалог – не означает поддерживать действия российских властей, отметил посол Франции в Украине Этьен де Понсен. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Евросоюзу стоит сохранять диалог с властями России, чтобы обеспечить безопасность в регионе.

Посол Франции: Поскольку Россия находится в Европе и является для нас важным партнером, мы можем либо игнорировать эту страну, либо попытаться вовлечь ее в диалог Фото: Ambassade de France en Ukraine / Facebook

Чтобы добиться результата, нужно привлекать Россию к открытому диалогу с четко оговоренными требованиями. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в эфире канала "Дом" 18 февраля.

Ведущая Татьяна Попова спросила, насколько обоснованы обвинения в адрес президента Франции Эммануэля Макрона в том, что он симпатизирует России.

"С самого начала мы занимаем однозначную позицию по этому вопросу: мы твердо уверены, что если мы хотим добиться какого-то конкретного результата, необходимо вовлекать Россию в открытый диалог с четко оговоренными требованиями. Перед нами стоит четкий выбор: поскольку Россия находится в Европе и является для нас важным партнером, мы можем либо игнорировать эту страну, либо попытаться вовлечь ее в диалог. Нам кажется, что второй путь намного эффективнее первого. Прекращение диалога и попыток вовлечь в него Россию не принесет никакой пользы. Кроме того, мы уже видели, какой вред способна принести полная изоляция России – это плохой выход как для самой России, так и для общеевропейской ситуации в целом. Вот почему президент Макрон пытается поддерживать этот откровенный и непростой диалог с президентом [РФ Владимиром] Путиным, и это очень разумное решение", – сказал он.

Дипломат отметил, что канал коммуникации с Россией должен оставаться открытым, но вести диалог – не означает поддерживать действия российских властей.

4 февраля Макрон заявил, что Евросоюзу стоит сохранять диалог с властями России, чтобы обеспечить безопасность в регионе. По его словам, несмотря на существующие расхождения, с этой страной необходим "всеобъемлющий диалог". При этом в вопросах о ситуации с Украиной или в случае с российским оппозиционером Алексеем Навальным необходимо сохранять жесткую позицию, заявил президент.