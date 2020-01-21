Посольство Украины заявило, что Лондон не дал "четкого ответа" на вопрос о трезубце в пособии по борьбе с экстремизмом

Украина попросила Великобританию дополнительно разъяснить ситуацию, связанную с появлением трезубца в пособии по борьбе с экстремизмом.

В ответе британских властей на требование Украины убрать изображение трезубца из британского пособия по борьбе с экстремизмом нет "четкого ответа", будет ли это сделано. Об этом 20 января заявили в Facebook посольства Украины в Лондоне.

"И все-таки нет четкого ответа на простой вопрос: будет ли удален трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, из руководства по противодействию экстремизму. Просим дополнительных разъяснений с британской стороны", – сказано в сообщении.

"Поскольку об этом сожалеют, пришло время пересмотреть пособие, удалив украинский трезубец, который не относится к нему", – написал в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Since this has been regretted. It is now time to revise the Guide, removing Ukrainian Trident which does not belong in it. https://t.co/qKQFwmiyLW — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 20, 2020

Украинский трезубец был изображен в числе экстремистских татуировок в пособии, подготовленном антитеррористической полицией Великобритании для учителей и медицинского персонала. Посольство Украины в Лондоне 19 января выразило протест, потребовав изъять изображение малого герба Украины из пособия и принести официальные извинения. В МИД Украины заявили 20 января, что "любая привязка государственного герба Украины к экстремизму оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами".

В британской полиции заявляли, что не все группы, которые фигурируют в пособии, обозначены как экстремистские.

В сообщении спикера британского правительства были выражены сожаления "в связи с тем, что было причинено оскорбление в связи с появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции". "В этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", – подчеркнули в Лондоне.