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"Осознаем и сожалеем". В Лондоне извинились за включение трезубца в полицейское пособие по борьбе с терроризмом

В руководстве, подготовленном британской антитеррористической полицией для учителей и медицинского персонала, трезубец был упомянут как один из экстремистских символов. После протестов МИД Украины правительство Великобритании принесло извинения.

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В Великобритании татуировки с трезубцем включили в пособие по борьбе с экстремизмом
В Великобритании татуировки с трезубцем включили в пособие по борьбе с экстремизмом
Фото: ЕРА

Великобритания приносит Украине извинения в связи с публикацией в полицейском пособии изображения малого герба Украины, трезубца, как символа, имеющего отношение к экстремизму. Об этом говорится в сообщении спикера правительства Соединенного Королевства, размещенном 20 января на странице британского посольства в Киеве в Facebook.

"Осознаем и сожалеем в связи с тем, что было причинено оскорбление в связи с появлением украинского трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, приведенные в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом", – отметили в правительстве.

Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, подчеркнули в посольстве.

"Мы признаем, что трезубец как главный элемент государственного герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/2909418959078934

Украинский трезубец был изображен в числе экстремистских татуировок в пособии, подготовленном антитеррористической полицией Великобритании для учителей и медицинского персонала. Посольство Украины в Лондоне 19 января выразило протест, потребовав изъять изображение малого герба Украины из пособия и принести официальные извинения. В МИД Украины заявили 20 января, что "любая привязка государственного герба Украины к экстремизму оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами".

В британской полиции заявляли, что не все группы, которые в нем фигурируют, обозначены как экстремистские.

Теги: Украина, Великобритания, терроризм, МИД Украины, экстремизм, трезубец, посольство Украины
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