Познер: Есть ли в России цензура, которой официально не существует? Конечно

Познер: Существует в огромном количестве самоцензура, когда журналист про себя думает: "Э, лучше, может быть, не надо" Фото: Познер Online / Facebook

Российский журналист, телеведущий Владимир Познер в эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона заявил, что цензура в СМИ существует как в России, так и в США.

"В Советском Союзе была цензура: ты ходил со своим материалом в комнату, где сидел цензор. У него была толстая книга, в которой было написано все. Если он пропускал – хорошо. Это цензура. Вы меня спрашиваете о гораздо более тонких вещах. То есть цензура, которой официально не существует, но тем не менее имеется. Конечно, есть", – так ответил Познер на вопрос о цензуре на российском "Первом канале".

Он высказал мнение, что руководство телеканала вряд ли позволило бы ему пригласить в эфир оппозиционера Алексея Навального.

"Я не работаю на "Первом канале" – "Первый канал" покупает мою программу. Покупает не кота в мешке: генеральный директор "Первого канала" Константин Львович Эрнст желает знать, у кого я собираюсь брать интервью. Я говорю: "Я хочу взять интервью у Навального". Я знаю, что мне скажет Константин Львович. Он скажет: "Нет, Владимир Владимирович, не пойдет". Почему? Потому что он лично не хочет? Не думаю. Но он прекрасно понимает, что Кремль, говоря вообще, этого не желает категорически, и он может потерять свою работу, если он это допустит. Так? Он не хочет терять свою работу. Поэтому мне говорит "нет". Это цензура? Да, конечно, это цензура. Я с ней сталкивался не только у нас, я вам должен сказать", – отметил Познер.

Он подчеркнул, что потерял работу в Америке по той же примерно причине.

"Поэтому такая цензура, конечно, существует. И кроме того, существует в огромном количестве самоцензура, когда журналист про себя думает: "Э, лучше, может быть, не надо. Потому что может быть то-то и то-то", – сказал российский журналист.

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Познер родился в Париже в 1934 году. Карьеру журналиста Познер начал в 1961 году. Наибольшую известность приобрел в качестве ведущего телемостов СССР – США. В ноябре 2008 года на "Первом канале" России состоялась премьера его авторской передачи "Познер".