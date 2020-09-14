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ПОЛИТИКА

Председатель Полтавской ОГА Синегубов заявил, что подает в суд на каналы Медведчука за клевету

Глава Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов заявил, что телеканалы, связанные с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, распространяют о нем заказные материалы.

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Синегубов: Абсурдность тем, которые "освещаются", их периодичность, и вообще такое внимание ко мне говорит только об одном о заказном характере этих материалов
Синегубов: Абсурдность тем, которые "освещаются", их периодичность, и вообще такое внимание ко мне говорит только об одном – о заказном характере этих материалов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов обвинил телеканалы, которые связывают с народным депутатом от ОПЗЖ и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, в "атаке заказными материалами" и подает иск в суд. Об этом Синегубов написал в своем Telegram. В Facebook он опубликовал фото с указанием каналов, о которых идет речь.

"Уже несколько недель на меня идет настоящая атака заказными материалами. Манипулятивная, циничная, лживая, с единственной целью – очернить. Эта атака осуществляется с известных медиаресурсов, принадлежащих одному владельцу, который имеет связь с Российской Федерацией и бизнес в этом государстве", – говорится в сообщении.

По мнению Синегубова, "абсурдность тем, которые "освещаются", их периодичность, и вообще такое внимание ко мне говорит только об одном – о заказном характере этих материалов".

"Я привык не обращать внимания на эти глупости. Но многих людей таким образом вводят в заблуждение. Дезинформируют о реальной ситуации в области, о том, что делает власть. И это касается не только меня, но и всей команды, которая здесь работает, всех полтавчан. Поэтому я вынужден отстаивать и защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в суде. Сейчас готовятся соответствующие иски", – отмечает председатель Полтавской ОГА.

https://www.facebook.com/synegubov.oleg/posts/199850631492299:0

Он также напомнил, что очень открыт для СМИ: "В свое время мы убрали бронированные двери перед кабинетом председателя ОГА во всех смыслах. Местные журналисты и не только знают, что с моей стороны не было ни одного отказа в интервью или комментарии, мы регулярно проводим брифинги и пресс-конференции, стараемся делать все возможное, чтобы информировать людей о состоянии дел в области. Безусловно, бывает, что нас критикуют. Бывает так, что заслуженно и конструктивно. Мы исправляем, улучшаем ситуацию. И это нормально".

В заказных материалах, в отношении которых Синегубов подает иск, нет журналистики, добавил глава ОГА.

"Это не о ней, не о СМИ в целом и не о новостных форматах в целом. Это об инструменте пропаганды и политической дискредитации, манипуляции. Скорее всего, это связано и с выборами. Ведь, несмотря на то, что губернаторов на должность не выбирают, а назначают, и мы не имеем никакого отношения к политическим партиям, в области я ассоциируюсь именно с командой президента и политической силой "Слуга народа", и подобные заказы – попытки понизить рейтинг доверия людей к ним. Мы в команде президента работаем для людей, для всех полтавчан. Пытаться приводить аргументы данным редакциям я не буду, потому что с их стороны не было ни одной попытки уточнить информацию, я уже не говорю о том, чтобы получить ее от первоисточника. Это прямой заказ, который получит прямой ответ в зале суда", – написал Олег Синегубов.

Теги: СМИ, Полтава, клевета, Полтавская область, журналисты, Полтавская ОГА, суд, Олег Синегубов
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