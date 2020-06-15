Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Полтава догоняет Киев: "Деловая столица" определила топ-5 успешных глав областей

Издание "Деловая столица" опубликовала ежеквартальный рейтинг глав областных государственных администраций Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты составили очередной рейтинг глав областей
Журналисты составили очередной рейтинг глав областей
Фото: pixabay.com

Топ-5 лучших руководителей областей возглавил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, Виталий Кличко на третьем месте, замыкает пятерку глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Об этом пишет 15 июня "Деловая столица" в своем ежеквартальном рейтинге губернаторов.

Журналисты отмечают три основных фактора, повлиявших на успехи глав ОГА: глобальные обстоятельства, такие как пандемия и мировой экономический кризис, политика нынешней украинской власти и, главное – "это действия или бездеятельность руководителей регионов".

Издание отмечает, что Львовская область, которая заняла первое место, избежала крупных провалов, а глава ОГА Максим Козицкий набрал наибольшую сумму баллов по 20 критериям – 74,5. В то же время Винницкую область на второе место "подтянули" успехи аграриев, поэтому замена руководителя области Владислава Скальского на Сергея Борзова выглядит нелогично, по мнению журналистов. 

Вместе с тем издание не удивляет третье место главы КГГА Виталия Кличко.

"Традиционно Киев лидирует по ряду показателей, рассчитанных на душу населения. Но в нынешних кризисных условиях эти успехи частично нивелировались плохими цифрами динамики", – пишет "Деловая столица". Итогом стало удержание Виталием Кличко своих позиций.

На четвертое место вышел одесский губернатор Максим Куцый, которому помогла достичь этого динамика роста реальной зарплаты. Однако по двум критериям область оказалась на предпоследнем месте: упало производство в АПК и динамика строительства.

"В первом квартале строительная продукция сократилась на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – пишут журналисты.

Главу Полтавской ОГА Олега Синегубова строительство вывело в топ-5. 

"Полтавщина в двойке передовиков по объему строительной продукции на душу населения, в пятерке лучших по общей площади новых нежилых зданий на тысячу жителей, по динамике экспорта товаров и услуг, по объему экспорта на душу населения и по динамике промышленности, в шестерке лучших – по среднемесячной зарплате, по динамике розничной торговли и по росту нефинансовых услуг", – пишет "Деловая столица".

Кроме того, область заняла первое место по динамике капитальных инвестиций.

В тройку "неуспевающих" губернаторов вошли главы Черновицкой, Запорожской и Сумской ОГА. Запорожье и Сумы совсем недавно получили новых губернаторов, а поэтому претензии должны быть к их предшественникам, отмечает издание. Что касается Буковины, то "Деловая столица" пишет, что она в наибольшей мере пострадала от пандемии и в этом в немалой степени кроется причина ее отставания. 

Теги: Виталий Кличко, рейтинг, губернатор, облгосадминистрация, Максим Козицкий, Максим Куцый, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
"Чувствую, что родился ребенок и срочно нужно пересчитать пальчики". Даша Малахова написала кулинарную книгу
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
Литвинова после поста о Ефремове: Мне стали поступать советы "не вмешиваться"
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
"Комары покусали, весь в борще". Дочь Добкина показала сына
84-летний Джигарханян выписался из больницы
84-летний Джигарханян выписался из больницы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS