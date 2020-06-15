Полтава догоняет Киев: "Деловая столица" определила топ-5 успешных глав областей

Издание "Деловая столица" опубликовала ежеквартальный рейтинг глав областных государственных администраций Украины.

Топ-5 лучших руководителей областей возглавил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, Виталий Кличко на третьем месте, замыкает пятерку глава Полтавской ОГА Олег Синегубов. Об этом пишет 15 июня "Деловая столица" в своем ежеквартальном рейтинге губернаторов.

Журналисты отмечают три основных фактора, повлиявших на успехи глав ОГА: глобальные обстоятельства, такие как пандемия и мировой экономический кризис, политика нынешней украинской власти и, главное – "это действия или бездеятельность руководителей регионов".

Издание отмечает, что Львовская область, которая заняла первое место, избежала крупных провалов, а глава ОГА Максим Козицкий набрал наибольшую сумму баллов по 20 критериям – 74,5. В то же время Винницкую область на второе место "подтянули" успехи аграриев, поэтому замена руководителя области Владислава Скальского на Сергея Борзова выглядит нелогично, по мнению журналистов.

Вместе с тем издание не удивляет третье место главы КГГА Виталия Кличко.

"Традиционно Киев лидирует по ряду показателей, рассчитанных на душу населения. Но в нынешних кризисных условиях эти успехи частично нивелировались плохими цифрами динамики", – пишет "Деловая столица". Итогом стало удержание Виталием Кличко своих позиций.

На четвертое место вышел одесский губернатор Максим Куцый, которому помогла достичь этого динамика роста реальной зарплаты. Однако по двум критериям область оказалась на предпоследнем месте: упало производство в АПК и динамика строительства.

"В первом квартале строительная продукция сократилась на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – пишут журналисты.

Главу Полтавской ОГА Олега Синегубова строительство вывело в топ-5.

"Полтавщина в двойке передовиков по объему строительной продукции на душу населения, в пятерке лучших по общей площади новых нежилых зданий на тысячу жителей, по динамике экспорта товаров и услуг, по объему экспорта на душу населения и по динамике промышленности, в шестерке лучших – по среднемесячной зарплате, по динамике розничной торговли и по росту нефинансовых услуг", – пишет "Деловая столица".

Кроме того, область заняла первое место по динамике капитальных инвестиций.

В тройку "неуспевающих" губернаторов вошли главы Черновицкой, Запорожской и Сумской ОГА. Запорожье и Сумы совсем недавно получили новых губернаторов, а поэтому претензии должны быть к их предшественникам, отмечает издание. Что касается Буковины, то "Деловая столица" пишет, что она в наибольшей мере пострадала от пандемии и в этом в немалой степени кроется причина ее отставания.