Во время визита Герцог планирует выступить на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, и принять участие в открытии киевского Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яру.

"Необходимо продолжать говорить об этом ужасном событии и изучить его уроки. Мемориальный центр Холокоста в Бабьем Яру является важным местом для чествования этой болезненной памяти и для заявления, которое мы должны продолжать делать вместе: никогда больше. Единственный способ построить настоящее и будущее, в котором преступления против человечества не найдут поддержки, – это изучить прошлое, включая Холокост и преследования еврейского народа, в духе заповеди "и вы скажете своему сыну и дочери". Я приветствую приглашение президента [Украины Владимира] Зеленского и его преданность войне против антисемитизма", – сказал президент Израиля.

Также состоится встреча Герцога с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Кроме этого, президент Израиля выступит перед Верховной Радой и встретится с представителями украинской еврейской общины.

Это будет первый государственный визит Герцога с начала его президентства.