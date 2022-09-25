Президент Украины назван самым влиятельным евреем мира

Второе после Зеленского место в рейтинге занял действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье – глава правительства Франции Элизабет Борн.

В первую десятку входят также посол США в Израиле Томас Найдс, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен, представители крупного бизнеса Дана Уолден, Рональд Лаудер и Адена Хефетс, а также судья Ривка Фридман-Фельдман.

"Многие люди влияют на мир, в котором мы живем, и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделяя людей из всех слоев общества – правительства, искусства, медицины, литературы и науки", – говорится в редакционном описании рейтинга.

Приложение газеты с рейтингом вышло с фотографией президента Украины на обложке.