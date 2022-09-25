Президент Украины назван самым влиятельным евреем мира

Второе после Зеленского место в рейтинге занял действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье – глава правительства Франции Элизабет Борн.
В первую десятку входят также посол США в Израиле Томас Найдс, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен, представители крупного бизнеса Дана Уолден, Рональд Лаудер и Адена Хефетс, а также судья Ривка Фридман-Фельдман.
"Многие люди влияют на мир, в котором мы живем, и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделяя людей из всех слоев общества – правительства, искусства, медицины, литературы и науки", – говорится в редакционном описании рейтинга.
Приложение газеты с рейтингом вышло с фотографией президента Украины на обложке.
* * * * * * * * @Jerusalem_Post * * * * .— Zvika Klein * * (@ZvikaKlein) September 25, 2022
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* * !@ZelenskyyUa pic.twitter.com/LIDYdrGSID
19 мая авторитетный американский ежедневник Time провел опрос среди своих читателей, кого они считают самым влиятельным человеком в 2022 году. Первое место занял президент Украины Владимир Зеленский – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства".
Президент США Джо Байден, которого Зеленский обогнал в рейтинге Time, написал о нем сопровождающую статью.