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ПОЛИТИКА

Президент Украины назван самым влиятельным евреем мира

Рейтинг опубликован 25 сентября
Рейтинг опубликован 25 сентября
Фото: The Jerusalem Post / Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг 50 самый влиятельных евреев в мире, опубликованный ежедневной израильской газетой The Jerusalem Post.

Второе после Зеленского место в рейтинге занял действующий премьер-министр Израиля Яир Лапид, третье – глава правительства Франции Элизабет Борн. 

В первую десятку входят также посол США в Израиле Томас Найдс, бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, госсекретарь США Энтони Блинкен, представители крупного бизнеса Дана Уолден, Рональд Лаудер и Адена Хефетс, а также судья Ривка Фридман-Фельдман.

"Многие люди влияют на мир, в котором мы живем, и влияют на нашу повседневную жизнь. В этом году мы стремились создать список, демонстрирующий разнообразие еврейской нации, выделяя людей из всех слоев общества – правительства, искусства, медицины, литературы и науки", – говорится в редакционном описании рейтинга. 

Приложение газеты с рейтингом вышло с фотографией президента Украины на обложке.

Контекст:

19 мая авторитетный американский ежедневник Time провел опрос среди своих читателей, кого они считают самым влиятельным человеком в 2022 году. Первое место занял президент Украины Владимир Зеленский – за него проголосовало более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства".

Президент США Джо Байден, которого Зеленский обогнал в рейтинге Time, написал о нем сопровождающую статью.

Теги: рейтинг, Биньямин Нетаньяху, Владимир Зеленский, евреи, Энтони Блинкен, Яир Лапид, Элизабет Борн
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