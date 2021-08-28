Президент Всемирного конгресса украинцев объяснил, когда Украина будет жить в мире с Россией

"Я думаю, что для нас самое главное – способствовать демократизации России. Украина только [тогда] будет жить в мире со своим соседом Россией, когда будет демократия в России, когда российская власть будет уважать достоинство своих граждан так, как Украина считается с достоинством и уважает достоинство граждан Украины, когда действительно будет демократия. Тогда, наконец, может, когда-то будем жить в мире с Россией", – сказал он.

Грод подчеркнул, что "процесс демократизации в России" является одной из целей Всемирного конгресса украинцев.