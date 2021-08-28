"Ассимиляция и зомбирование". Президент Всемирного конгресса украинцев рассказал об украинцах в России

Об этом зашла речь при обсуждении деятельности конгресса в РФ в условиях, когда введена уголовная ответственность за связи с "нежелательными организациями" и ситуацией, которую журналист оценила как запрет украинцам в России общаться с украинцами в мире.

"Это как геноцид этнический против украинцев. Сильная ассимиляция и зомбирование. И они видят, что связь с мировым украинством их усиливает быть более патриотичными. И они это хотят остановить. И это очень серьезный вопрос для нас", – сказал Грод.

Он отметил, что ВКУ "готов стать сильные" против РФ и уже два года участвует в судебном процессе в Москве по решению России превратить конгресс в "нежелательную" организацию.

"Между прочим, мы очень многому научились, мы поняли, что российская разведка сильно работает, чтобы противодействовать мировому украинству. Не только Украине, но и мировому украинству. Мы проиграли все судебные иски в России. Я думаю, что это никого не удивляет. И теперь следующий шаг – мы будем в Евросуд по правам человека этот вопрос выносить", – объяснил президент организации.

По словам Грода, это способ "привлечь внимание к положению украинцев в России и что Россия занимается серьезными, грубыми нарушениями прав человека в России, в Крыму и на Донбассе".