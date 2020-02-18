Приветствие "Слава Україні!" в ВСУ не отменят – Минобороны

Верховная Рада 5 февраля признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". В военном ведомстве отмечают, что готовят приказ, который сохранит положения отмененного закона о воинском приветствии и ответе на него.

Прекращение действия закона "О строевом уставе Вооруженных сил Украины" не отменяет воинское приветствие "Слава Україні!" и ответ на него "Героям слава!". Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве обратили внимание на "неверное толкование" принятого Верховной Радой законопроекта №2466 о признании утратившим силу закона о строевом уставе ВСУ. Документ направлен на подпись президенту.

"Целью принятия данного закона является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями ст. 92 Конституции Украины, предусматривающей исчерпывающий перечень вопросов, которые определяются или устанавливаются исключительно законами Украины", – заявили в Минобороны.

Воинское приветствие теперь будет закреплено в ведомственном документе.

"В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: "Слава Україні!" и ответа на него: "Героям слава!" – сказано в сообщении пресс-службы.

Приказ также будет регулировать строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строй подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок проведения строевого смотра; место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к строевому обучению.

24 августа на параде по случаю Дня Независимости в Киеве впервые использовали воинское приветствие "Слава Україні!". Так военнослужащих приветствовал тогдашний министр обороны Степан Полторак. Военные отвечали: "Героям слава!"

Верховная Рада Украины 4 октября 2018 года приняла законопроект №9036 о внесении изменений в уставы ВСУ, который устанавливал лозунги "Слава Україні!" / "Героям слава!" официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины.