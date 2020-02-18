Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Приветствие "Слава Україні!" в ВСУ не отменят – Минобороны

Верховная Рада 5 февраля признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". В военном ведомстве отмечают, что готовят приказ, который сохранит положения отмененного закона о воинском приветствии и ответе на него.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Воинское приветствие закрепят в приказе Минобороны
Воинское приветствие закрепят в приказе Минобороны
Фото: Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Прекращение действия закона "О строевом уставе Вооруженных сил Украины" не отменяет воинское приветствие "Слава Україні!" и ответ на него "Героям слава!". Об этом 17 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве обратили внимание на "неверное толкование" принятого Верховной Радой законопроекта №2466 о признании утратившим силу закона о строевом уставе ВСУ. Документ направлен на подпись президенту.

"Целью принятия данного закона является приведение законодательства Украины в соответствие с требованиями ст. 92 Конституции Украины, предусматривающей исчерпывающий перечень вопросов, которые определяются или устанавливаются исключительно законами Украины", – заявили в Минобороны.

Воинское приветствие теперь будет закреплено в ведомственном документе.

"В соответствующем приказе Министерства обороны Украины будут сохранены определенные в настоящее время требования по выполнению воинского приветствия, а именно приветствия: "Слава Україні!" и ответа на него: "Героям слава!" – сказано в сообщении пресс-службы.

Приказ также будет регулировать строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строй подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок проведения строевого смотра; место боевого знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к строевому обучению.

24 августа на параде по случаю Дня Независимости в Киеве впервые использовали воинское приветствие "Слава Україні!". Так военнослужащих приветствовал тогдашний министр обороны Степан Полторак. Военные отвечали: "Героям слава!"

Верховная Рада Украины 4 октября 2018 года приняла законопроект №9036 о внесении изменений в уставы ВСУ, который устанавливал лозунги "Слава Україні!" / "Героям слава!" официальным воинским приветствием Вооруженных сил Украины.

Теги: законодательство, Минобороны, ВСУ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
  "Игристое, детка!". Седокова в новом ролике целуется со своим возлюбленным, Тиммой. Видео
"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес
"Я не люблю свое тело на 100 процентов". Солистка группы КАZKA назвала свой комфортный вес
Никитюк назвала параметры своего тела
Никитюк назвала параметры своего тела
50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
50-летняя Лопес засветила фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS