Прокурор Симонов: Суды отказываются рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров"

Судебный процесс против "бриллиантовых прокуроров" затягивается из-за отказа украинских судов рассматривать это дело. Об этом изданию "РБК-Украина" сказал прокурор Янис Симонов, работающий по данному делу.
Он отметил, что год назад дело против экс-замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца было передано из Голосеевского в Оболонский районный суд Киева. Однако за прошедший год этот суд не приступил к рассмотрению дела, 21 января передав его в Киевский апелляционный суд.
По словам Симонова, там должны рассмотреть вопрос объединения дела "бриллиантовых прокуроров" и другого процесса – против Корнийца и его сестры по обвинению в незаконном завладении мусороперерабатывающей компанией.
"По нашему мнению, это затягивание судебного рассмотрения и попытка сбросить с себя дело. Это разные дела", – подчеркнул Симонов.
В прокуратуре считают, что объединение этих дел приведет к "разрушению" обоих процессов.
Помимо того, существует угроза, что через несколько лет истекут сроки привлечения к ответственности Шапакина и Корнийца и они не понесут наказание.
"Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет, потому что через два-три года закончатся сроки привлечения к ответственности по "бриллиантовому делу". И тогда и бриллианты, и деньги придется возвращать этим лицам", – сказал Симонов.
Также он уточнил, что иски о восстановлении в Генпрокуратуре, которые подали Шапакин и Корниец, пока что не рассмотрены.
Корниец и Шапакин были задержаны в июле 2015 года. При обыске у них нашли крупные суммы денег, а также бриллианты, в связи с чем чиновников назвали "бриллиантовыми прокурорами". По данным следствия, они получили взятку в размере 3,15 млн грн за то, что обещали разблокировать работу предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области. После выдвижения подозрений обоих уволили из прокуратуры.
Рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" по сути началось 21 марта 2016 года. Корниец и Шапакин отрицают свою вину.
30 сентября 2019 года Голосеевский районный суд Киева передал дело "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд, однако ВАКС отказался его рассматривать.