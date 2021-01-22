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Прокурор Симонов: Суды отказываются рассматривать дело "бриллиантовых прокуроров"

"Бриллиантовые прокуроры" Владимир Шапакин и Александр Корниец могут не понести наказание, так как через несколько лет истекут сроки привлечения их к ответственности, сказал прокурор Янис Симонов, работающий по данному делу.

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Симонов: Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет
Симонов: Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет
Фото: depositphotos.com

Судебный процесс против "бриллиантовых прокуроров" затягивается из-за отказа украинских судов рассматривать это дело. Об этом изданию "РБК-Украина" сказал прокурор Янис Симонов, работающий по данному делу.

Он отметил, что год назад дело против экс-замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца было передано из Голосеевского в Оболонский районный суд Киева. Однако за прошедший год этот суд не приступил к рассмотрению дела, 21 января передав его в Киевский апелляционный суд.

По словам Симонова, там должны рассмотреть вопрос объединения дела "бриллиантовых прокуроров" и другого процесса – против Корнийца и его сестры по обвинению в незаконном завладении мусороперерабатывающей компанией.

"По нашему мнению, это затягивание судебного рассмотрения и попытка сбросить с себя дело. Это разные дела", – подчеркнул Симонов.

В прокуратуре считают, что объединение этих дел приведет к "разрушению" обоих процессов.

Помимо того, существует угроза, что через несколько лет истекут сроки привлечения к ответственности Шапакина и Корнийца и они не понесут наказание.

"Перебрасывание дела из одного в другой суд ничего хорошего не несет, потому что через два-три года закончатся сроки привлечения к ответственности по "бриллиантовому делу". И тогда и бриллианты, и деньги придется возвращать этим лицам", – сказал Симонов.

Также он уточнил, что иски о восстановлении в Генпрокуратуре, которые подали Шапакин и Корниец, пока что не рассмотрены.

Корниец и Шапакин были задержаны в июле 2015 года. При обыске у них нашли крупные суммы денег, а также бриллианты, в связи с чем чиновников назвали "бриллиантовыми прокурорами". По данным следствия, они получили взятку в размере 3,15 млн грн за то, что обещали разблокировать работу предприятия, которое занималось добычей песка в Киевской области. После выдвижения подозрений обоих уволили из прокуратуры.

Рассмотрение дела "бриллиантовых прокуроров" по сути началось 21 марта 2016 года. Корниец и Шапакин отрицают свою вину.

30 сентября 2019 года Голосеевский районный суд Киева передал дело "бриллиантовых прокуроров" в Высший антикоррупционный суд, однако ВАКС отказался его рассматривать.

Теги: прокуратура, суды, Генпрокуратура, Александр Корниец, Владимир Шапакин, обвинение, Янис Симонов, бриллиант
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