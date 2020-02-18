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Пророссийские заявления Макрона направлены на "внутреннего потребителя" – Пристайко

По мнению министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, заявления французского президента Эммануэля Макрона являются способом обеспечить себе политическое восприятие внутри своей страны.

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Пристайко уверен, что заявления Макрона (на фото) направлены исключительно на внутреннего потребителя во Франции
Пристайко уверен, что заявления Макрона (на фото) направлены исключительно на внутреннего потребителя во Франции
Фото: EPA

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о безрезультатности санкций против России и необходимости перезагрузки нормандского формата предназначены исключительно для внутреннего потребления. Об этом 17 февраля в эфире телеканале ICTV заявил глава украинского министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

"Часто такие заявления делают для внутреннего потребления. Мы понимаем, что в таких странах, как Франция и Германия, есть часть большого бизнеса и интеллектуалов, желающих действительно перезагрузки отношения к России, кто хотел бы иметь лучшие контракты с РФ, кто прямо финансируется [Россией]. И такие лидеры, как Макрон, вынуждены искать варианты, которые обеспечат ему политическое восприятие в своей стране", – отметил Пристайко.

Министр отметил, что такие заявления будут и в дальнейшем, и задача украинской стороны – постоянно напоминать, что Россия нарушает международное право.

15 февраля Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что экономические санкции, введенные после начала российской агрессии против Украины, не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Экономические санкции в отношении России были введены Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года после аннексии Крыма и начала российской агрессии на Донбассе. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.

Теги: Россия, Франция, санкции, война, МИД Украины, Вадим Пристайко, Эммануэль Макрон
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