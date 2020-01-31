Против бизнесмена Черняка готовят кампанию по дискредитации – политолог

Председатель аналитического центра "Инполит" Сергей Быков опубликовал скрины готовящейся, по его словам, статьи против бизнесмена Евгения Черняка.

К тиражу готовятся заказные информационные материалы, в которых будут дискредитировать репутацию украинского бизнесмена Евгения Черняка, заявил в Facebook председатель аналитического центра "Инполит" Сергей Быков и опубликовал скрины готовящейся, по его словам, провокации.

"Сегодня друзья прислали "интереснейшую статейку". Ее собираются запустить на нескольких сайтах, чтобы подмочить репутацию Евгения Черняка. Сказать, что в статье смешались "и кони и люди" – ничего не сказать. Я не знаю, чья это история, поскольку никогда не имел дела со спиртовой отраслью. Но от текста явно несет дерьмецом. Как далеко готов пойти заказчик этой "медийной войны", тоже не в курсе, но считаю, что обязан предупредить своих коллег журналистов. Будьте бдительны, имейте гордость не публиковать подобный "срам" уровня разве что безымянного "сливного бачка". Или берите 10-кратный гонорар, хоть перед детьми не будет стыдно.А в целом — такие топорные войны в песочнице, как мне кажется, больно бьют по настоящей журналистике и журналистам-расследователям. Они дискредитируют важную и кропотливую работу журналистов, которые выносят на гора вонючее белье взяточников и воров", – написал Быков.

В комментариях отреагировал сам Черняк, черный пиар против себя он связывает с борьбой со спиртовой мафией.

"Как только наступаем на хвост спиртовой мафии, тут же появляется "черный пиар". Пару дней назад сообщение о найденной огромной партии контрафакта в Чернигове – и тут же этот примитивный текст. Спасибо за информацию, Сергей. Навредить это не может никак, всем уже все давно очевидно", – написал Черняк.