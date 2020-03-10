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Путин назвал заявление Зеленского об освобождении Аушвица украинцами "чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой"

Президент РФ Владимир Путин, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в 1945 году в составе Советской армии освобождали в том числе украинцы, отметил, что это попытка исказить историю и "плевок в лицо" тем, кто воевал с нацизмом.

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Путин: Зеленский хотел показаться благообразным польским властям
Путин: Зеленский хотел показаться благообразным польским властям
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в 1945 году в составе Советской армии освобождали в том числе украинцы, "чушью, обусловленной текущей политической конъюнктурой". Об этом Путин сказал в интервью ТАСС.

Агентство пишет, что в заявлении Зеленского прозвучала фраза "одни украинцы", хотя на самом деле украинский президент такого не говорил.

26 января Зеленский, выступая в Польше по случаю 75-й годовщины освобождения узников концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау, заявил: “Мы никогда не забудем [украинца] Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе со своим экипажем первым разбил ограждение Аушвица. И всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в Аушвиц под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро и которые вместе с бойцами 322-й дивизии 1-го Украинского фронта освободили лагерь“.

Путин высказал мнение, что "попытки исказить историю" стали "плевком в лицо" для людей, воевавших с нацизмом.

Он уверяет, что в ответ на такие заявления со стороны властей люди в Украине "боятся раскрыть рот" из страха преследования.

Российский президент считает, что Зеленский сделал такое заявление, чтобы показаться "благообразным" политическому руководству Польши (президент Украины сделал такое заявление именно в Польше).

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Польша, нацизм, Аушвиц, история, Владимир Зеленский
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