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Путин заявил, что Азаров жаловался ему на необходимость забирать деньги у Крыма

Президент России Владимир Путин приехал в понедельник, 20 июля, в аннексированный Крым и посетил судостроительный завод "Залив" в Керчи. Во время выступления он рассказал, как бывший премьер-министр Украины Николай Азаров говорил о необходимости забирать у Крыма деньги и отдавать их другим регионам.

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Владимир Путин выступал перед рабочими завода "Залив" в Керчи
Владимир Путин выступал перед рабочими завода "Залив" в Керчи
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин утверждает, что бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказывал ему о необходимости забирать у Крыма деньги и отдавать их другим регионам Украины. Об этом Путин рассказал во время общения с рабочими судостроительного завода "Залив" в аннексированном Крыму, сообщает российское агентство ТАСС.

"Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (Николай Азаров занимал должность премьер-министра Украины до Революции достоинства 2013–2014 годов. – "ГОРДОН") разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?" Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше, чем давать, для того чтобы поддержать другие регионы Украины", – сказал президент РФ.

По словам Путина, Азаров якобы сказал ему, что деньги забирают у Крыма "в силу тяжелой экономической ситуации".

Владимир Путин Путин прибыл в Керчь 20 июня, чтобы принять участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России. Последний раз Путин был на аннексированном полуострове 18 марта.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Николай Азаров, Владимир Путин, Крым, аннексия, Революция достоинства
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