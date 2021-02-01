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Рада хочет заслушать Степанова во время часа вопросов к правительству

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила заслушать министра здравоохранения Украины Максима Степанова в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 и вакцинацией от коронавируса, которая пока не началась. Это предложение поддержал также глава парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Степанова хотят заслушать в парламенте
Степанова хотят заслушать в парламенте
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Верховная Рада приглашает министра здравоохранения Максима Степанова выступить во время часа вопросов к правительству в пятницу, 5 февраля. Об этом шла речь во время согласительного совета глав депутатских фракций и групп 1 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк предложила заслушать Степанова в связи с ситуацией, связанной с коронавирусной инфекцией COVID-19, и вакцинацией от коронавируса, которая пока не началась.

"Предлагаю заслушать министра здравоохранения, чтобы он более четко рассказал об алгоритмах действий, как будет проходить вакцинация", – заявила она.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко поддержал это предложение.

"Надо заслушать господина Степанова во время часа вопросов к правительству, чтобы он нам отчитался и по программе вакцинации, это главный вопрос должен быть, и по результатам локдауна, потому что мы его еще не слышали после локдауна. Были ли достигнуты цели, которые мы ставили, когда ограничивали деятельность в первую очередь малого бизнеса, креативных индустрий. Они все вновь пошли нам навстречу, понесли определенный ущерб. Надо понять, какой медицинский от этого был полезный результат", – заявил он.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что также поступило предложение заслушать министра обороны Андрея Тарана. Также звучали предложения заслушать премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Давайте так: выступление министра здравоохранения, а вопросы по поводу энергетики – в рамках вопросов к премьер-министру. Приглашаем министра здравоохранения выступить", – сказал Разумков.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 1 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, умерло почти 22,8 тыс. пациентов, выздоровело более 1 млн человек.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Верховная Рада, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
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