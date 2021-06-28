Рада по инициативе Зеленского соберется на внеочередное заседание – Корниенко

По словам Корниенко, в Раду поступило соответствующее письмо.
Рассмотреть на завтрашнем заседании планируют, в частности законопроекты, касающиеся национальной обороны, среди них – инициатива о национальном сопротивлении, уточнил Корниенко.
Еще одно внеочередное заседание по инициативе Зеленского Рада проведет 1 июля, на нем планируют рассмотреть законопроект об олигархах.
Президент 25 мая внес в Верховную Раду законопроект об основах национального сопротивления №5557 и проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления" №5558.