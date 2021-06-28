Рада по инициативе Зеленского соберется на внеочередное заседание – Корниенко

Рада на этой неделе проведет два внеочередных заседания Фото: depositphotos.com

По словам Корниенко, в Раду поступило соответствующее письмо.

Рассмотреть на завтрашнем заседании планируют, в частности законопроекты, касающиеся национальной обороны, среди них – инициатива о национальном сопротивлении, уточнил Корниенко.

Еще одно внеочередное заседание по инициативе Зеленского Рада проведет 1 июля, на нем планируют рассмотреть законопроект об олигархах.