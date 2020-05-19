Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рада поддержала законопроект об усилении госрегулирования в ядерной сфере

Принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии призван избежать ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект поддержали 288 народных депутатов
Законопроект поддержали 288 народных депутатов
Фото: iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №2373 "О внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 288 народных депутатов.

Документ предлагает внесение изменений в законы "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирование деятельности в сфере использования ядерной энергии.

В пояснительной записке говорится, что закон, который действует сейчас, противоречит законодательству в сфере использования ядерной энергии и международным нормам и несет в с себе риски для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

Теги: Верховная Рада, депутаты, законопроект, голосование, госрегулирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
У трехлетнего сына Pink после COVID-19 появилась аллергия на продукты
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Беременная Alyosha определилась с концертами. Выступления в трех украинских городах отменили
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак показал 66-летнего отца
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
"Наслаждайтесь и мыслите масштабно". Питт поздравил выпускников университета, в котором когда-то учился сам
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS