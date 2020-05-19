Рада поддержала законопроект об усилении госрегулирования в ядерной сфере

Принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии призван избежать ослабления государственного регулирования безопасности использования ядерной энергии.

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект закона №2373 "О внесении изменений в законодательство по безопасности использования ядерной энергии". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект поддержали 288 народных депутатов.

Документ предлагает внесение изменений в законы "Об основных принципах государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности" и "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" относительно нераспространения действия указанных законов на надзор за соблюдением требований безопасности использования ядерной энергии и лицензирование деятельности в сфере использования ядерной энергии.

В пояснительной записке говорится, что закон, который действует сейчас, противоречит законодательству в сфере использования ядерной энергии и международным нормам и несет в с себе риски для обеспечения ядерной и радиационной безопасности.