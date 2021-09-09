Рада приняла в первом чтении законопроект о лекарственных средствах

За проголосовали 236 нардепов, воздержались 67, не голосовали 52, голосов против законопроекта не было.

Законопроект направлен на урегулирование правоотношений в сфере лекарственных средств: фармацевтической разработки лекарств, доклинических исследований, клинических испытаний, государственной регистрации, производства, назначения, применение, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, отметили в пояснительной записке проекта.

Авторы документа отметили, что его реализация обеспечит в частности: