Рада приняла в первом чтении законопроект о лекарственных средствах

За проголосовали 236 нардепов, воздержались 67, не голосовали 52, голосов против законопроекта не было.
Законопроект направлен на урегулирование правоотношений в сфере лекарственных средств: фармацевтической разработки лекарств, доклинических исследований, клинических испытаний, государственной регистрации, производства, назначения, применение, импорта, оптовой и розничной торговли, дистанционной торговли, контроля качества, отметили в пояснительной записке проекта.
Авторы документа отметили, что его реализация обеспечит в частности:
- устранение терминологических несогласованностей, которые содержатся в законодательстве Украины, и адаптации терминологии в этой сфере с актами законодательства ЕС;
- регламентацию на уровне закона процедур, касающихся государственной регистрации лекарственных средств;
- закрепление специальных положений о лицензировании в сфере производства, оптовой торговли, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов);
- упорядочение классификации лекарственных средств;
- установление правил дистанционной торговли лекарственными средствами.