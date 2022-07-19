ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада приняла законы, которые позволяют принудительно кормить заключенных и арестованных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кормить лишенных свободы законы разрешают по решению суда
Кормить лишенных свободы законы разрешают по решению суда
Фото: pixabay.com

19 июля Верховная Рада приняла два закона, которые позволяют по решению суда принудительно кормить содержащихся в учреждениях исполнения наказаний. Об этом сообщил в Telegrаm представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что речь идет о законопроектах №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления" и №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления".

По данным Мельничука, оба законопроекта правительственные, их приняли во втором чтении и в целом соответственно 301 голосом и 288 голосами при необходимых 226.

Представитель правительства в парламенте описал суть принятых документов:

  • к содержащемуся под стражей или уже осужденному лицу, заявившему об отказе от приема пищи, может быть применено принудительное кормление после определения суда, принятого на основании заключения врача, что этому человеку грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза жизни. Вывод должен подтверждаться медицинскими документами с результатами исследований;
  • устанавливается, что принудительное кормление объясняется необходимостью гуманного отношения к человеку, его правам, чести и достоинству "и не допускает какого-либо унижения или пыток".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, медицина, арест, заключенные, закон, голодовка, законопроект, документы, Уголовный процессуальный кодекс, Тарас Мельничук, еда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с тризубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с тризубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (171805)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (52825) G
3
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (36811)
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (35511)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (31328)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (29322)
7
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (25430)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (24996)
 
 
 
 