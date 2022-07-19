Рада приняла законы, которые позволяют принудительно кормить заключенных и арестованных

Он отметил, что речь идет о законопроектах №4323 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления" и №4324 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно применения к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, мер принудительного кормления".

По данным Мельничука, оба законопроекта правительственные, их приняли во втором чтении и в целом соответственно 301 голосом и 288 голосами при необходимых 226.

Представитель правительства в парламенте описал суть принятых документов: