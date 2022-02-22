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"Тихо, ша! Без кипиша!" Малюська рассказал о бунтах заключенных, которые готовит Россия в украинских тюрьмах

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Малюська просит не реагировать на возможные проплаченные протесты у тюрем
Малюська просит не реагировать на возможные проплаченные протесты у тюрем
Фото: Denis Malyuska / Facebook

Россия, пользуясь связями в преступном мире, готовит бунты заключенных в украинских тюрьмах. Об этом 22 февраля заявил в Facebook министр юстиции Украины Денис Малюська.

"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок", – написал он.

К сообщению Малюська добавил видеообращение, записанное на "воровском" жаргоне.

"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрьмах! О "прогоне" преступников из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и создать беспорядок. В тюрьмах, на воле... Знаю. Но в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша! Без кипиша!" – заявил глава Минюста.

https://www.facebook.com/100011121947008/videos/5506432792704183/

Контекст:Сообщение о готовящемся бунте в украинских тюрьмах прозвучало на фоне того, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал "независимые республики" террористических группировок "ЛДНР". На заседании Совета безопасности РФ во время рассмотрения этого вопроса никто его из членов не выступил против такого признания. 

Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире. Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для "поддержания мира". Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли. Решение Путина осудили ЕС и США. Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с его принятием.

Теги: Россия, Украина, Министерство юстиции, тюрьма, заключенные, провокации, Минюст, гибридная война, бунт, тюрьмы, Денис Малюська, колония
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