"Тихо, ша! Без кипиша!" Малюська рассказал о бунтах заключенных, которые готовит Россия в украинских тюрьмах

"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок", – написал он.
К сообщению Малюська добавил видеообращение, записанное на "воровском" жаргоне.
"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрьмах! О "прогоне" преступников из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и создать беспорядок. В тюрьмах, на воле... Знаю. Но в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша! Без кипиша!" – заявил глава Минюста.
Путин подписал соответствующие указы в присутствии главарей "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Журналисты обратили внимание на некоторые моменты, которые могут говорить о заранее записанном видео заседания, а не транслируемом якобы в прямом эфире. Глава Кремля также направил в ОРДЛО войска для "поддержания мира". Решение российского руководителя осудили на Западе, в частности в Европейском союзе и НАТО.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (публичные призывы к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории Украины, совершенные представителем власти) Уголовного кодекса Украины.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли. Решение Путина осудили ЕС и США. Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях в связи с его принятием.