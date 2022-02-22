"Тихо, ша! Без кипиша!" Малюська рассказал о бунтах заключенных, которые готовит Россия в украинских тюрьмах

"По оперативной информации, РФ пытается запустить несколько бунтов в тюрьмах через связи в преступном мире. У них не получается. Но на всякий случай: следующие несколько недель не реагируйте эмоционально на сфальсифицированные видосики и проплаченные протесты у тюрем. Все будет ок", – написал он.

К сообщению Малюська добавил видеообращение, записанное на "воровском" жаргоне.

"Вечер в хату людям, которые заехали и мотают сроки в наших тюрьмах! О "прогоне" преступников из Раши знаю, слышал. Просят поднять шум и создать беспорядок. В тюрьмах, на воле... Знаю. Но в нашей хате свои порядки и законы. Мы против беспредела. Поэтому люди, тихо, ша! Без кипиша!" – заявил глава Минюста.