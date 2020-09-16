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Рада провалила голосование по законопроекту авторства нардепов от "Слуги народа" о преподавании в вузах на иностранных языках

Законопроект, который предлагает разрешить преподавание на иностранных языках, направили на повторное первое чтение. Депутаты от оппозиционных фракций раскритиковали проект закона. Нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская назвала его попыткой "легализовать русский язык в образовательном процессе".

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На повторное первое чтение законопроект направили 235-ю голосами
На повторное первое чтение законопроект направили 235-ю голосами
Фото: rada.gov.ua (архив)

Верховная Рада на заседании 16 сентября не поддержала законопроект №3717 авторства нардепов от "Слуги народа" "О внесении изменений в закон Украины "О высшем образовании" относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства".

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

Согласно тексту проекта закона, нардепы предлагали расширить ст. 48 закона "О высшем образовании" и разрешить обучение студентов – граждан других стран на иностранных языках.

"Количество иностранных студентов в нашей стране растет, а поэтому Украина должна реагировать на соответствующий спрос, в частности путем создания лучших условий во избежание каких-либо трудностей", – говорится в объяснительной записке. 

Ряд депутатов – представителей оппозиции раскритиковали такое предложение во время обсуждения в парламенте.

"25 октября местные выборы, так вытащили вопрос языка? Потому что больше не о чем говорить в зале? Это законопроект не об иностранных студентах и их защите. И даже не об иностранных языках. Потому что когда в этом зале начинают говорить, что надо кого-нибудь защитить, чтобы они на иностранном языке учились или еще что-то делали, это значит – "надо защитить русский язык", – сказал депутат от "Батьківщини" Иван Крулько. 

Нардеп от "Голоса" Соломия Бобровская в Facebook отметила, что больше всего в Украине иностранных студентов из Индии. На втором месте – Марокко, на третьем – Азербайджан, затем Туркменистан и Нигерия. 

"Мне с трудом верится, что преподаватели университетов и других учебных заведений с радостью кинутся изучать хинди или арабский, сомневаюсь также, что в Днепре или Одессе все преподаватели способны предоставить образовательную услугу на английском. Скорее всего, они заговорят на более близком для них и неизвестном для студентов – на русском. Таким образом, законопроект совсем не идет навстречу иностранным студентам в Украине, но позволяет легализовать русский язык в образовательном процессе. И не только легализовать, но и продвигать среди иностранных студентов. Ведь студенты не знают ни украинского, ни русского, но мы почему-то этим законом побуждаем их изучать именно русский", – написала она. 

https://www.facebook.com/solomiia.bobrovska/posts/3097204797059082

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 210 депутатов, 235-ю голосами его направили на повторное первое чтение. 

Согласно действующей редакции закона "О высшем образовании" язык обучения в вузах Украины – украинский. 

Теги: Верховная Рада, образование, русский язык, украинский язык, преподаватели, Иван Крулько, студенты, Слуга народа, Соломия Бобровская
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