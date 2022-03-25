Рада расширила список должностных лиц, которым предоставят госохрану

В перечень лиц, которым предоставляется госохрана, внесли министра обороны, заместителей председателя Верховной Рады. При наличии угрозы жизни охрану также будут предоставлять секретарю Совета нацбезопасности и обороны, главнокомандующему ВСУ и начальнику Генерального штаба ВСУ.
Нардеп от фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил, что такое решение принято из-за попыток РФ с начала войны ликвидировать руководство страны.
Ранее госохрану предоставляли главе Верховной Рады, премьер-министру, главам Конституционного суда и Верховного суда Украины, первому заместителю главы Верховной Рады, первому вице-премьер-министру, министру иностранных дел и генпрокурору.
В случае угрозы жизни госохрану также могли предоставить нардепам, членам Кабмина, руководителям центральных органов исполнительной власти, судьям КСУ и Верховного Суда, главе Национального банка, главе Верховной Рады АР Крым, председателю Совета министров АР Крым.
3 марта издание The Times писало, что российский режим минимум трижды пытался убить украинского президента Владимира Зеленского. Для этого в Украину отправляли боевиков ЧВК "Вагнер" и чеченский спецназ.
20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным. По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль.