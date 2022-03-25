Рада расширила список должностных лиц, которым предоставят госохрану

В перечень лиц, которым предоставляется госохрана, внесли министра обороны, заместителей председателя Верховной Рады. При наличии угрозы жизни охрану также будут предоставлять секретарю Совета нацбезопасности и обороны, главнокомандующему ВСУ и начальнику Генерального штаба ВСУ.

Нардеп от фракции "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич объяснил, что такое решение принято из-за попыток РФ с начала войны ликвидировать руководство страны.

Ранее госохрану предоставляли главе Верховной Рады, премьер-министру, главам Конституционного суда и Верховного суда Украины, первому заместителю главы Верховной Рады, первому вице-премьер-министру, министру иностранных дел и генпрокурору.

В случае угрозы жизни госохрану также могли предоставить нардепам, членам Кабмина, руководителям центральных органов исполнительной власти, судьям КСУ и Верховного Суда, главе Национального банка, главе Верховной Рады АР Крым, председателю Совета министров АР Крым.