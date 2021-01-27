Рада сделала шаг к увеличению лимита на безналоговую пересылку товаров из-за границы

За каждый из законопроектов, которые предусматривают увеличение лимита на безналоговую пересылку товаров из-за границы, проголосовали 346 народных депутатов.

Рада проголосовала за законопроекты №4278 и №4279 в первом чтении Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада на заседании 27 января приняла в первом чтении законопроект №4278 и связанный с ним законопроект №4279, которые предусматривают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины относительно налогообложения товаров, перемещаемых (пересылаемых) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

За законопроект №4278 о внесении изменений в Налоговый кодекс проголосовали 346 нардепов, столько же депутатов Верховной Рады поддержали связанный с ним проект, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью является совершенствование, удешевление и повышение эффективности администрирования налога на добавленную стоимость по операциям по ввозу товаров на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Нардепы предлагают упростить уплату налога получателями через возложение функций по его уплате на операторов почтовой связи и экспресс-перевозчиков, если те декларируют товары с применением соответствующих электронных реестров.

Снижение лимита на безналоговую пересылку со €150 до €100 в 2019 году было неэффективным, считают авторы законодательной инициативы.

"Для унификации подходов, упрощения администрирования и приведения в соответствие норм Таможенного и Налогового кодексов Украины, законопроектом предлагается увеличить базу обложения налогом на добавленную стоимость операций по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях в адрес получателя - физического лица со €100 до €150", – сказано в пояснительной записке.

Также законопроект предлагает установить возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость в течение 30 дней с даты оформления временного реестра с одновременным представлением дополнительного реестра.

Связанный с этим документом законопроект №4279 предусматривает, кроме прочего, внедрение электронного декларирования международных почтовых и экспресс-отправлений – "путем подачи операторами почтовой связи и экспресс-перевозчиками соответствующих реестров (временных и дополнительных), определения сведений, вносимых в такие реестры, установление процедуры и сроков их представления таможенному органу", говорится в пояснительной записке к проекту закона.