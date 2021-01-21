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Глава налоговой Любченко: У президента нулевая декларация – приоритет номер один. Этот год решающий

В авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко сообщил, что он, как и президент Владимир Зеленский, выступает за введение нулевой декларации.

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Любченко считает, что нулевую декларацию нужно вводить срочно
Любченко считает, что нулевую декларацию нужно вводить срочно
Фото: Державна податкова служба України / Facebook

Введение в Украине так называемой нулевой декларации, которая предполагает амнистию капиталов, для президента Владимира Зеленского является приоритетной задачей.

Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Алексей Любченко.

"Надо подводить черту – и срочно нулевое декларирование. У президента это приоритет номер один. Этот год решающий", – сказал он.

По словам главы ГНС, он постоянно слышит истории о необходимости нулевого декларирования, в том числе от президента.

"Я слышу поручения от него профильным комитетам парламента. И насколько я понимаю, сейчас очень остро идут дебаты, в какой форме это проводить. Обсуждаются разные варианты: то ли 5%, если ты на счет положил; если ты наличные не хочешь показывать, но говоришь, что они у тебя есть, – 9–18%", – объяснил Любченко.

Он подчеркнул, что тоже выступает за нулевую декларацию.

"Это не просто нулевая декларация – с завтрашнего дня должно все заработать: 5 тысяч – значит 5 тысяч платеж; 50 тысяч наличными – значит 50 тысяч наличными. Тогда оно все будет правильно крутиться, и деньги будут работать в экономике", – считает глава налоговой.

Любченко утверждает, что у украинской экономики "огромный теневой буфер", который позволил "выжить в 2020 году".

Любченко: У многих политиков патриотизм заканчивается, как только нужно платить налоги. Я за раскрытие персональных данных. Тогда бы Украина увидела своих героев. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

9 сентября 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил План приоритетных действий правительства, в числе которых, в частности, прописана амнистия капиталов (введение "нулевой декларации").

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: налоги, экономика, декларация, Алеся Бацман, деньги, Владимир Зеленский, президент, декларирование, амнистия капиталов, Алексей Любченко
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