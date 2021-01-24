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Рада начнет разработку законопроектов для имплементации "Национальной экономической стратегии 2030"

На основе "Национальной экономической стратегии" представители власти определили законопроекты, которые нужно принять в первую очередь.

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"Национальную экономическую стратегию" разрабатывает рабочая группа Кабмина на платформе Центра экономического восстановления
"Национальную экономическую стратегию" разрабатывает рабочая группа Кабмина на платформе Центра экономического восстановления
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада начнет разработку законопроектов по имплементации "Национальной экономической стратегии 2030", пишет "Обозреватель" со ссылкой на первое мероприятие с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей правительства, парламента и Офиса президента, где публично обсуждался этот документ. Событие было посвящено теме "Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность".

"Я хочу вспомнить также и о зарегистрированных законодательных инициативах. В частности, о законопроекте №3637 "О виртуальных активах". На мероприятиях по разработке стратегии неоднократно обсуждали этот вопрос. Речь идет о недооцененности рынка капитала, который в Украине оценивается в примерно $2 млрд. Было бы хорошо, если бы Кабинет Министров активно поддержал этот законопроект ко второму чтению и мы уже в этом году смогли легализовать эти финансовые инструменты и наполнить ими реальный сектор экономики", – заявил нардеп от "Слуги народа", член комитета по вопросам антикоррупционной политики Александр Жмеренецкий.

Издание пишет, что на основе "Национальной экономической стратегии" определили законопроекты, которые нужно принять в первую очередь: это проекты законов "О налоговых стимулах для инвесторов", "О государственном фонде фондов", "Об амнистии капитала (нулевая декларация)", "О внедрении накопительной пенсионной системы", "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно введения налога на выведенный капитал на замену налога на прибыль предприятий".

"Национальную экономическую стратегию" разрабатывает рабочая группа Кабмина на платформе Центра экономического восстановления.

14 августа 2020 года состоялась встреча премьер-министра с представителями более 50 украинских компаний, во время которой обсудили вопрос разработки национальной экономической стратегии на 10 лет. В дискуссии также приняли участие представители Офиса президента и Национального банка.

Как тогда анонсировала пресс-служба Кабмина, на основании инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, реализация которых, как планируется, стартует в 2021 году.

"Национальная экономическая стратегия 2030" – это единое экономическое видение внутри страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины. Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – цитировала Шмыгаля пресс-служба Кабмина.

Теги: Верховная Рада, налоги, Кабинет Министров, инвестиции, экономика, правительство, парламент, законопроект, финансы, премьер-министр, Денис Шмыгаль, Кабмин
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