ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада выделила 180 млн грн на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки

Авторы законопроекта, который сегодня поддержала Верховная Рада, считают, что выделенных денег хватит на оздоровление около 19 тыс. детей. Всего в Украине более 2,4 млн детей, которые пользуются льготами.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Законопроект поддержали 325 голосами
Законопроект поддержали 325 голосами
Фото: rada.gov.ua

На заседании 1 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №3819 о финансировании оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"За" проголосовало 325 депутатов при минимально необходимых 226 голосах. 

Законопроект вносит изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год. 

Предполагается выделение 80 млн грн на отдых детей в оздоровительных заведениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а также на побережье Черного и Азовского морей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что его принятие не приведет к изменению общих показателей государственного бюджета.

"Законопроект предусматривает исключительно перераспределение средств между различными бюджетными программами", – объяснили авторы инициативы. 

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная уточнила на заседании, что программу профинансируют за счет увеличения поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость.

Авторы законопроекта предполагают, что выделенных средств хватит на оздоровление 17–19 тыс. детей (с учетом 21-дневного отдыха стоимостью до 10 500 грн).

Всего по состоянию на 1 июня 2020 года в Украине было зарегистрировано более 2,4 млн детей льготных категорий.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева сообщила во время презентации законопроекта, что деньги будут выделены на оздоровление детей-сирот, детей участников боевых действий, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе, 66% украинцев не были этим летом на отдыхе и не планируют его.

Теги: Верховная Рада, госбюджет, НДС, дети, горы, отдых, Слуга народа, Леся Забуранная, Оксана Дмитриева
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
  Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
  Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября
Многодетная мать Седокова посетовала, что ей некого вести в школу 1 сентября
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS