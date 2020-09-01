Рада выделила 180 млн грн на оздоровление детей, требующих особого внимания и поддержки

Авторы законопроекта, который сегодня поддержала Верховная Рада, считают, что выделенных денег хватит на оздоровление около 19 тыс. детей. Всего в Украине более 2,4 млн детей, которые пользуются льготами.

На заседании 1 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №3819 о финансировании оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За" проголосовало 325 депутатов при минимально необходимых 226 голосах.

Законопроект вносит изменения в закон Украины о государственном бюджете на 2020 год.

Предполагается выделение 80 млн грн на отдых детей в оздоровительных заведениях, расположенных в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, а также на побережье Черного и Азовского морей.

В пояснительной записке к законопроекту сказано (.docx), что его принятие не приведет к изменению общих показателей государственного бюджета.

"Законопроект предусматривает исключительно перераспределение средств между различными бюджетными программами", – объяснили авторы инициативы.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная уточнила на заседании, что программу профинансируют за счет увеличения поступлений от уплаты налога на добавленную стоимость.

Авторы законопроекта предполагают, что выделенных средств хватит на оздоровление 17–19 тыс. детей (с учетом 21-дневного отдыха стоимостью до 10 500 грн).

Всего по состоянию на 1 июня 2020 года в Украине было зарегистрировано более 2,4 млн детей льготных категорий.

Народный депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева сообщила во время презентации законопроекта, что деньги будут выделены на оздоровление детей-сирот, детей участников боевых действий, детей с инвалидностью, детей из малообеспеченных и многодетных семей.

По данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в августе, 66% украинцев не были этим летом на отдыхе и не планируют его.