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Павел Фролов
Павел Фролов

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа".


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Анализ повестки дня пленарного заседания Верховной Рады

Анализ повестки дня пленарного заседания Верховной Рады, которое проходит во вторник, 1 сентября 2020 года, с 12.00 до 15.00. Всего 17 вопросов, график работы принят согласительным советом.

1. Проект постановления №3050-а (автор – Разумков) (проекты постановлений принимаются сразу в целом). О повестке дня IV сессии Верховной Рады IX созыва – по представлению комитетов утверждает повестку дня IV сессии из 816 законопроектов (в т.ч. 173 – уже подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях и 643 – которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии). Кроме этого, постановление предусматривает считать отклоненными и снять с рассмотрения 212 законопроектов как такие, что не рекомендованы комитетами для их включения в повестку дня IV сессии, а также отозвать по заявлениям авторов девять законопроектов, включенных ранее в повестку дня III сессии.

2. Проекты закона №3819 (Дмитриева), №3819-1 (Королевская) (первое чтение, комитет предлагает принять за основу и сразу в целом №3819 с учетом предложений) "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2020 год".

№3819 предлагает увеличить на 180 млн грн доходы и расходы общего фонда госбюджета и направить их через Минсоцполитики на финансирование новой бюджетной программы "Оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в учреждениях высшей категории, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей". Покрытие дополнительных расходов предусмотрено за счет увеличения поступлений НДС с произведенных в Украине товаров (в первой половине 2020 года план по НДС перевыполнен на 6,9 млрд грн или на 16,6%). Альтернативный проект №3819-1 предлагает не создавать новую программу, а расширить уже существующую на 150 млн грн.

За (+) №3819: 1) смогут оздоровиться до 20 тыс. таких категорий детей: сироты, лишенные родительской опеки, родители которых –участники боевых действий, погибшие (пропавших без вести, ранены) в АТО-ООС, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица; которые проживают на линии соприкосновения; которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах; с инвалидностью; чернобыльцы, из многодетных / малообеспеченных семей, родители которых погибли от несчастного случая на производстве или при исполнении служебных обязанностей, в том числе дети журналистов, родители которых имеют инвалидность I или II группы, которые находятся на диспансерном учете, талантливые и одаренные дети, победители олимпиад, конкурсов, спартакиад, отличники обучения, лидеры детских общественных организаций, участники творческих коллективов и спортивных команд, дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы. 2) поддержка финансово пострадавших от простоя во время карантина санаториев.

Против (-) №3819: за восемь месяцев 2020 года госбюджет в целом недовыполнен на 4%; комитет по вопросам бюджета продолжает практику предлагать принимать проекты сразу в целом с переписыванием его содержания, чем лишает народных депутатов права на поправки; с учетом бюджетного возмещения в окончательной редакции предлагается выделить на оздоровление детей не 180 млн, а 80 млн грн.

3. Проекты закона №3594 (автор – Кабмин), №3594-1 (Королевская) (первое чтение, комитет предлагает принять за основу) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты детей с особыми потребностями, из числа сирот и лишенных родительской опеки".

№3594 предлагает предоставить возможность детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, или с инвалидностью проживать в детских домах семейного типа или в приемных семьях до достижения 23-летнего возраста, независимо от того – учатся они в учебных заведениях или нет (сейчас после 18 лет такое право имеют только те, кто учится). Минсоцполитики считает, что на реализацию проекта нужно 1,9 млн грн в этом году и 2,4 млн грн в 2021-м (их можно профинансировать за счет экономии средств "Выплаты некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплаты услуг отдельным категориям населения"). Альтернативный 3594-1 предлагает дополнительно снять привязку к совокупному доходу семьи при предоставлении отдельных льгот многодетным и приемным семьям и детским домам семейного типа.

За (+) №3594: усиление социальной защиты детей-сирот и детей с инвалидностью, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в приемных семьях, детских домах семейного типа; обеспечение детей с особыми потребностями семейными формами воспитания.

Против (-) №3594: дети с особыми потребностями и после 23 лет требуют особого внимания и ухода; снижение стимула для детей вступить в учреждения образования до 18 лет; не решение проблемы трудоустройства таких детей

4. Проект закона №0897 (Кабмин) (второе чтение, комитет рекомендует принять в целом) "О внесении изменений в некоторые законы Украины, которые регулирует отношения, связанные с получением документов разрешительного характера – предлагает, среди прочего, отменить разрешения на: проведение работ с экспериментальными животными; ввоз продукции, полученной с использованием генетически модифицированных организмов для научно-исследовательских целей. Наличие у предприятий, организаций, научных учреждений, высших учебных заведений научного подразделения позволит проводить опыты на животных.

За (+) №0897: дерегуляции хозяйственной деятельности научных и учебных учреждений.

Против (-) №0897: расширяется круг субъектов, осуществляющих эксперименты над животными (кроме научных и образовательных учреждений эксперименты смогут проводить также предприятия и организации); декларативность введения ответственности субъектов за организацию работы с экспериментальными животными и ее результаты; правовая неопределенность порядка новой сообщаемой процедуры импорта незарегистрированной продукции с ГМО для научно-исследовательских целей при замене существующей разрешительной процедуры

5. Проект закона №3112 (Диденко) (второе чтение, комитет рекомендует принять в целом) "О внесении изменений в закон Украины "Об исполнительном производстве" – обязывает исполнителей ежегодно индексировать сумму алиментов, кроме случаев, когда сумму алиментов в твердой денежной сумме установил суд.

За (+) №3112: повышение социальной защиты детей от роста уровня инфляции и удорожания товаров.

Против (-) №3112: индексация алиментов возложена также на предприятия, которые удерживают алименты с дохода должника; увеличение расходов человеко-часов государственных исполнителей на выполнение такой работы, как индексация алиментов.

6. Проект закона №2098 (Кучеренко) (второе чтение, комитет рекомендует принять в целом) "О внесении изменений в заключительные и переходные положения закона Украины "О рынке электрической энергии" касаемо поставки электрической энергии для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирных жилых домов – устанавливает, что электроэнергия, которая приобретается для обеспечения функционирования общего имущества многоквартирного жилого дома и расходуется на освещение дворов, ступеней и номерных знаков, работу лифтов, насосов, домофонов, оплачивается по тарифам для населения.

За (+) №2098: уменьшение расходов на содержание многоквартирного дома; сдерживания темпов роста тарифов для населения.

Против(-) №2098: в нарушение статьи 116 Регламента учтена правка, обязывающая аффилированных лиц и вертикально-интегрированных субъектов в течение трех рабочих дней после заключения двустороннего договора информировать НКРЭКУ обо всех важных положениях договора; регулятору предоставляется право устанавливать ограничения (но не более 50%) по месячному объему продаж электроэнергии по таким договорам.

7. Проект закона №2673 (Фрис) (первое чтение, комитет рекомендует принять за основу) "О внесении изменений в закон Украины "О туризме" относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг – уточнение терминов: "отель", "гостиничная услуга" и "аналогичные средства размещения", понятие "предприятие" заменяется на "субъект хозяйствования", предоставляется возможность обращаться за предоставлением объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории не только владельцам, но и пользователям соответствующих объектов недвижимости.

За (+) №2673: жилые объекты туристической инфраструктуры, которые принадлежат или управляются ФЛП, смогут считаться гостиницами и вести туристический бизнес; активизация рынка гостиничных услуг; новые легальные рабочие места в сфере туризма и в перспективе увеличение поступлений в бюджеты.

Против (-) №2673: рост количества ФЛП в области гостиничных услуг, работающих по упрощенной системе налогообложения; потенциальный конфликт в тех жилых домах, в которых не только предоставляются гостиничные услуги, а и живут постоянные жители.

8. Проекты закона №3103 (Лубинец) и №3103-1 (Королевская) "О внесении изменений в статью 268 Налогового кодекса Украины по освобождению от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц (первое чтение, комитет рекомендует принять за основу №3103).

№3103 дополняет перечень лиц, которые не платят туристический сбор, внутренне перемещенными лицами. Они не будут платить туристический сбор за размещение в местах их фактического проживания, указанного в справке о постановке на учет в качестве внутренне перемещенного лица. Альтернативный №3103-1 предлагает освободить всех внутренне перемещенных лиц от уплаты туристического сбора.

За (+) №3103: освобождение от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц именно в местах их временного проживания (кроме мест, куда они могут поехать на отдых); уменьшение необоснованных расходов, не связанных с туризмом, для внутренне перемещенных лиц; создание условий для дальнейшей адаптации переселенцев из Крыма и Донбасса в Украине.

Против (-) №3103: уменьшение доходов местных бюджетов от недопоступления туристического сбора при отсутствии каких-либо расчетов поступлений этого сбора и удельного веса поступлений именно от внутренне перемещенных лиц

9. Проект постановления №3914 (Налетов) (проекты постановлений принимаются сразу в целом) о проведении парламентских слушаний на тему "Путешествуй по Украине: состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Украине" (10 ноября 2020 года).

За (+) №3914: обсуждения со всеми стейкхолдерами состояния и проблем реализации программы Госагентства по развитию туризма "Путешествуй по Украине"; определение направлений развития туристической индустрии в условиях пандемии коронавируса и ограничений въезда иностранных туристов в Украине; поиск путей развития внутреннего туризма в Украине.

Против (-) №3914: туристическая отрасль в Украине на сегодня требует не разговоров, а решительных действий по ее государственной поддержке и стимулирования развития.

10. Проект закона №3526 (Бондаренко) (первое чтение, комитет предлагает принять за основу) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению защиты лесов, предотвращению пожаров на землях лесного и водного фондов, торфяниках и на землях других категорий – запрещает уничтожение или повреждение растительности, выжигание сухой растительности или ее остатков на землях водного фонда, в т.ч. в прибрежных защитных полосах и на островах; предоставляются полномочия Нацполиции рассматривать дела о нарушении правил пожарной безопасности в лесах и при выполнении сельскохозяйственных работ; обязанность по предотвращению пожаров возлагается на владельцев и пользователей (арендаторов) соответствующих территорий и объектов; существенно увеличивается административная ответственность, в частности, за уничтожение или повреждение, выжигание полезащитных лесных полос и защитных лесных насаждений – штраф увеличивается в 8–14 раз до 6120 грн (для граждан) и 21,42 тыс грн (для должностных лиц) и др.

За (+) №3526: создание предпосылок для защиты состояния лесного и водного фондов; предоставление полиции возможности оперативно привлекать к ответственности нарушителей правил пожарной безопасности.

Против (-) №3526: увеличение санкций (штрафов) не останавливает нарушителей, ведь проблема существует с обеспечением неотвратимости наказания, доказанности вины лица и тому подобным; ответственность владельца (пользователя) противоречит принципу презумпции невиновности, заложенном в Конституции и КоАП.

11. Проект закона №3075 (Костюх) (первое чтение, комитет предлагает принять в целом с учетом предложений комитета относительно вступления в силу и технико-юридической проработки) "О внесении изменений в статью 3 закона Украины "О публичных закупках" по эффективной реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта – позволяет без проведения электронного аукциона по упрощенной системе проводить закупки услуг на сумму от 50 до 200 тыс. грн для проведения мероприятий по физической культуре и спорту, физкультурно-спортивной реабилитации и обеспечению подготовки и участию национальных сборных команд Украины по видам спорта в международных спортивных мероприятиях согласно Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины.

За (+) №3075: лучшая организация участия наших спортсменов в общенациональных и международных соревнованиях; закупка проживания и питания спортсменов без задержек; сохранение упрощенной системы закупок, предусматривающей проведение электронных аукционов при осуществлении закупок оборудования, инвентаря, ремонтных работ.

Против (-) №3075: риск закупки без применения конкурентных тендерных процедур по завышенным ценам; увеличение расходов госбюджета; комитет ВР по вопросам антикоррупционной политики считает, что проект не соответствует требованиям антикоррупционного законодательства.

12. Проект закона №3913 (Корниенко) (включение в повестку дня и рассмотрение в первом чтении, заседание комитета – 1 сентября в 11.00) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по образованию военно-гражданских администраций – в связи с административно-территориальной реформой и образованием по всей территории Украины территориальных общин предусмотрено распространить полномочия (власть) военно-гражданских администраций, кроме населенных пунктов, и на территориальные общины; позволяет создавать отдельные военно-гражданские администрации объединенных территориальных общин в прифронтовой зоне – там, где по решению ЦИК не будут проведены местные выборы.

За (+) №3913: обеспечение вездесущности и непрерывности власти на всей территории Украины; согласование закона о военно-гражданских администрациях с реалиями административно-территориальной реформы.

Против (-) №3913: несоответствие Конституции, согласно которой местное самоуправление осуществляется через сельские, поселковые, городские советы и их исполнительные органы, а не советами объединенных территориальных общин, полномочиями которых предлагается наделить соответствующие ВГА.

13. Проект закона №3971 (Загоруйко) (включение в повестку дня и рассмотрение в первом чтении, заседание комитета – 1 сентября в 11.00) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения отдельных избирательных процедур – в основном технические изменения в Избирательный кодекс: ограничение по стоимости предоставления избирателям предметов предвыборной агитации увеличивается с 1 до 65,9 грн; разрешается проведение агитации благотворительным организациям, которые не связаны с партией или кандидатами в депутаты и мэры; отменяется необходимость представления кандидатами справок о несудимости и об отсутствии задолженности по алиментам; уточняется результат волеизъявления избирателя, если он проголосовал только за избирательный список, и не поставил отметку о конкретном кандидате; отменяются особенности "нарезки" округов в Киеве; устраняются технические ошибки как исключение из закона о местном самоуправлении районных и областных советов, или оставление выборных старост и тому подобное.

За (+) №3971: проведение местных выборов по более четкому и непротиворечивому законодательству; защита избирательных прав граждан; уменьшение возможностей для злоупотреблений на местных выборах.

Против (-) №3971: изменения в избирательное законодательство за несколько дней до официального старта кампании; оставление положений относительно изменения избирательного адреса в Государственном реестре избирателей только по ЕЦП без подтверждающих документов, создает возможности для искусственного перемещения избирателей в финансово привлекательные избирательные округа.

14. Проект закона №3975 (Безгин) (включение в повестку дня и рассмотрение в первом чтении, заседание комитета – 1 сентября в 11.00) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно образования и ликвидации районных государственных администраций из-за образования (ликвидации) районов – в связи с образованием 136 вместо 490 районов предлагается в законе "О местных государственных администрациях" прописать, что образование, реорганизация и ликвидация местных государственных администрация в связи с изменениями административно-территориального устройства осуществляется Кабинетом Министров в определенном им порядке.

За (+) №3975: введение минимальной правовой определенности по вопросу как быть с РГА, которые сейчас продолжают работать в ликвидированных районах.

Против (-) №3975: рамочность проекта – он не устанавливает четких правил и норм поведения, а лишь закрепляет полномочия Кабмина относительно дальнейшей реорганизации местных государственных администраций; детальным порядком реорганизации городских государственных администраций предусмотрено определить на подзаконном уровне, а не в законе, как это предусмотрено Конституцией; норма, реорганизация ГГА может осуществляться без уведомления органа госрегистрации и удовлетворения требований кредиторов противоречит гражданскому законодательству, ведь предусматривает "обнуление" всех взаимосвязей реорганизованных ГГА.

15. Проект закона №3607 (Кисилевский) (первое чтение, комитет рекомендует принять за основу) об учреждении бизнес-омбудсмена в Украине – предполагается создание Учреждения бизнес-омбудсмена, как негосударственной неприбыльной организации, которая будет способствовать защите субъектов хозяйствования, которые столкнулись с нарушением своих прав. Учреждение будет состоять из наблюдательного совета (его будет формировать правительство, а также ЕБРР, ОЭСР, представители бизнеса), бизнес-омбудсмена и двух заместителей (которые будут избираться наблюдательным советом на четыре года), секретариата, в областях могут быть созданы территориальные представительства Учреждения.

За (+) №3607: расширение полномочий бизнес-омбудсмена по досудебной защите субъектов хозяйствования, подвергшихся воздействию недобросовестного поведения; усиление реализации прав на свободу предпринимательской деятельности; защита предпринимателей от рейдерства, в т.ч. со стороны государственных институтов; отсутствие бюджетных расходов на функционирование Учреждения.

За (-) №3607: возможное вмешательство Учреждения в работу государственных органов, ведь законопроект устанавливает обязанность для публичных субъектов, их должностных и служебных лиц сотрудничать с Учреждением, обеспечивать участие Учреждения в процедуре административного обжалования решений субъектов властных полномочий, предоставлять доступ к информации или сведений, содержащих конфиденциальную и служебную информацию; за невыполнение этих требований предусматривается административная ответственность; особый порядок уголовного производства в отношении бизнес-омбудсмена и его заместителей наравне с нардепами – подозрение может вручать генпрокурор или его заместитель; потенциальное внешнее воздействие на деятельность Учреждения; отсутствие в Конституции полномочий парламента по созданию законом негосударственной неприбыльной организации, утверждение ее состава, структуры и наделение полномочиями.

16. Проект закона №3424 (Припутень) (комитет предлагает принять за основу) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по освобождению от уплаты судебного сбора – освобождает лиц от уплаты судебного сбора в случае обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях.

За (+) №3424: устранение коллизий в действующем законодательстве, усиление прав граждан на обжалование решений субъектов властных полномочий; отмена имущественного ценза для граждан на судебную защиту при нарушении их прав органами государственной власти, местного самоуправления или их должностными лицами.

Против (-) №3424: уменьшение поступлений в спецфонд госбюджета Украины на 340 млн грн, средства которого должны направляться на обеспечение осуществления судопроизводства и функционирования органов судебной власти, в т.ч. оборудование помещений судов для нужд лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

17. Проект постановления №3600 (Радуцкий) (проекты постановлений принимаются сразу в целом) "О рекомендации парламентских слушаний на тему "Противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения" – одобрение рекомендаций от 12 февраля 2020 года, в соответствии с которыми президенту предлагается объявить 2021 год – годом онкологического скрининга в Украине, Верховной Раде – обеспечить утверждение общегосударственной целевой программы борьбы с онкологическими заболеваниями, а также правительству – осуществить целый ряд мероприятий, в частности, утвердить национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года, план действий на ее выполнение.

Источник: Pavlo Frolov / Facebook

Теги: Верховная Рада, госбюджет, реформы, электроэнергия, законопроект, местные выборы, Павел Фролов
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