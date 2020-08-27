Рада на этой неделе ратифицировала три кредитных соглашения на общую сумму €1,7 млрд. Но цена таких заимствований слишком дорога для украинцев

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Кредит за уступки: как власть радуется одолженным деньгам.

Верховная Рада на этой неделе на внеочередной сессии ратифицировала три кредитных соглашения на общую сумму €1,7 млрд. Кредитное соглашение на год подписали еще 23 июля глава Нацбанка и министр финансов с руководителем Европейской комиссии.

Это уже пятая подобная программа, а предыдущие четыре были реализованы в 2014–2019 годах. Цена таких заимствований слишком дорога для рядового украинца, так как, кроме того, что деньги наше государство должно отдавать с процентами, Украина из-за этого в прошлом была вынуждена ввести сомнительный рынок земли, повысить цену на газ для населения и сделать еще несколько довольно непопулярных шагов.

Но вопросы о том, что ожидает нашу страну в будущем и на что пойдет власть для получения кредитов, остаются открытыми и даже дискуссионными, ясно одно – в столичных кабинетах будут выполнять чуть ли не все прихоти европейских партнеров. Поскольку первый транш является безусловным, а затем деньги выделят сразу после ратификации и вступления в силу договора. Для получения второго транша Украине необходимо выполнить определенные условия (куда же без них).

Да, кредит от Европейского союза является дополнением к программе Международного валютного фонда и в условиях кредита сказано, что выделение денег будет зависеть от "удовлетворительного выполнения" этой программы. Сейчас в сотрудничестве с Фондом возникла пауза – и неудивительно, ведь впереди местные выборы и поспешные поступки будут вредить и так низкому рейтингу нынешней власти.

В то время как представители монобольшинства радуются тому, что за кредитные деньги удастся реализовать масштабные проекты по ремонту дорог, специалисты уже считают, насколько эффективным будет такой транш для экономики Украины в целом. И позитивов практически не находят, а пунктов к исполнению для украинской власти и в целом общества – предостаточно.

Среди требований европейских кредиторов перед Украиной – передача всех централизованных закупок лекарственных средств, медицинских изделий и индивидуальных средств защиты государственному предприятию "Медицинские закупки Украины". Украинская власть обязательно должна создать наблюдательный совет при этой государственной структуре – о заоблачных зарплатах ее членов речь пока не идет, но уже сейчас "тонко" подметили, что она должна быть конкурентоспособной.

Также европейцы требуют проведения конкурса на должности председателей Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы Украины после карантина, совершенствования системы мониторинга НДС, основанной на управлении рисками.

Не оставляют без внимания "партнеры" из Европы и перезапуск (читать нужно "контроль") Высшей квалификационной комиссии судей путем прозрачного конкурсного отбора с привлечением международных экспертов; назначение на должности высшего уровня, в том числе в антикоррупционных органах, путем конкурсов. Согласно требованиям, Украина должна продолжить усилия для восстановления активов в государственных банков, в частности путем судов и уголовного преследования. Ожидается и реформа налоговой милиции, в частности создание вместо нее финансовой полиции с четким разграничением его полномочий с СБУ и полицией.

"Создание наблюдательных советов в крупнейших государственных предприятиях и рыночная зарплата для высшего руководства этих предприятий" – еще одно требование кредиторов. Если наблюдательный совет является законным органом, то он должен отвечать за эффективность менеджмента. И тогда если менеджмент и руководитель предприятия вывели его в прибыльные, то премиальные должны быть. В нашей стране мы уже имеем печальный опыт, когда происходит все с точностью до наоборот. В формировании заоблачных зарплат членов наблюдательных советов "Укрзалізниці", "Нафтогазу" и других – просто отсутствует четкая логика.

Запуск рынка газа для населения и рыночные сетевые тарифы станут едва ли не самыми болезненными для каждого украинца, поскольку повышение цен на голубое топливо неизбежно, мол, нам и в дальнейшем будут говорить, что все это происходит, потому что так в европейских странах. Пожалуй, умышленно забывая, что уровень жизни в Украине и странах ЕС значительно отличается. Вместо итога всего выше написанного просто напомню, что общий внешний долг Украины составляет более $40 млрд. И эти средства в течение ближайших 10 лет нам придется возвращать.

Источник: "ГОРДОН"